Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. Zur Zahl der Menschen an Bord gab es widersprüchliche Angaben. Nach Angaben der Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines waren es 67 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Laut kasachischem Verkehrsministerium sollen es 62 Passagiere gewesen sein. Es gebe mindestens 25 Überlebende, teilte der kasachische Katastrophenschutz mit. 22 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, meldete die Agentur Tengrinews.

Weil die Maschine in der Nähe des Flughafens von Aktau am Kaspischen Meer abstürzte, gab es zahlreiche Videos des Unglücks, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Zu sehen war eine dichte schwarze Rauchsäule über der Absturzstelle. Die Maschine vom Typ Embraer 190 habe in Aktau eine Notlandung versucht, meldete die staatliche aserbaidschanische Agentur Azertag.

Maschine wegen Nebels umgeleitet

Das Flugzeug war in Baku gestartet und sollte nach Russland in die tschetschenische Hauptstadt Grosny fliegen. Der Flughafen dort sei aber wegen Nebels geschlossen gewesen, sodass die Maschine nach Machatschkala am Kaspischen Meer umgeleitet werden sollte.