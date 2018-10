29. Oktober 2018, 08:11 Uhr Flugzeugabsturz in Indonesien Lion-Air-Maschine mit 189 Insassen abgestürzt

An Bord der Boeing 737 befanden sich 181 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder.

befanden sich 181 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder. Zuletzt war die Maschine bei Karawang in der Provinz West-Java geortet worden.

Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist gering; inzwischen wurden erste Todesopfer geborgen.

Beim Absturz eines indonesischen Passagierflugzeugs sind vermutlich mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Die Boeing 737 des Billigfliegers Lion Air stürzte wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen der Hauptstadt Jakarta aus zunächst ungeklärter Ursache ins Meer. Sie war auf dem Weg zu der Nachbarinsel Bangka. An Bord waren nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde mindestens 181 Passagiere sowie acht Besatzungsmitglieder.

Videoaufnahmen zeigten einen Ölteppich und treibende Gegenstände im Wasser, mehr war von Flug JT 610 zunächst nicht mehr zu sehen. Suchtrupps schwärmten mit Helikoptern und Schiffen zur mutmaßlichen Absturzstelle nordöstlich der indonesischen Hauptstadt Jakarta aus, Taucher stiegen in die Tiefe ab, um das Wrack aufzuspüren. Nach Angaben von Nugroho Budi Wiryanto, dem Chef der nationalen Rettungsagentur, waren 300 Soldaten, Polizisten, Fischer und Bergungsfachleute im Einsatz, Leichen wurden zunächst nicht geborgen, die Suchtrupps fanden nur Trümmer, Taschen und Ausweise, wie es in lokalen Medienberichten hieß.

Eine Boeing 737-800 der Fluglinie Lion Air (Archivbild). (Foto: ADEK BERRY/AFP)

Vermutlich ist der Absturz auf technische Mängel zurückzuführen. Der Chef der Fluggesellschaft, Edward Sirait, sagte am Montag, dass der Pilot der Boeing 737 kurz nach dem Start um Erlaubnis gebeten habe, zum Flughafen Jakarta zurückzukehren. Ein technisches Problem des erst seit August in Betrieb befindlichen Boeing-Modells 737 MAX 8 sei vor dem Start am Montag behoben worden. Details nannte Sirait jedoch nicht. Nach Angaben der indonesischen Flugsicherheit hatte die Maschine seit Inbetriebnahme etwa 800 Flugstunden hinter sich.

Nach Angaben der Rettungsdienste wurde Flug JT-610 zuletzt bei Karawang in der Provinz West-Java geortet. Dort sei auch der Funkkontakt zu dem Flugzeug abgebrochen.

Die Hoffnung auf Überlebende schwindet

Die Boeing 737 MAX 8 war um 6.20 Uhr Ortszeit in Jakarta gestartet. Eine Stunde später wurde sie auf dem Flughafen von Pangkal Pinang erwartet, der größten Stadt der Nachbarinsel Bangka. Die Maschine verschwand nach Angaben der Luftraum-Überwachung jedoch 13 Minuten nach dem Abheben von den Radarschirmen. Nach kurzer Suche wurden dann im Meer die ersten Trümmer entdeckt, etwa 70 Kilometer von Jakarta entfernt.

Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist gering. Inzwischen seien die ersten Todesopfer geborgen worden, teilte die indonesische Such- und Rettungsbehörde am frühen Nachmittag (Ortszeit) mit. Ein Sprecher der Rettungsdienste, Muhammad Syaugii, sagte: "Wir haben Rettungswesten, Handys und Flugzeugteile entdeckt." Hinweise auf Überlebende gebe es bisher nicht. Der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho, veröffentlichte auf seinem Twitter-Konto Bilder von der Unglücksstelle. Auf dem Wasser ist ein größerer Ölteppich zu sehen.

Lion Air ist die größte Billigfluglinie des Inselstaats Indonesien mit seinen mehr als 250 Millionen Einwohnern. Die 1999 gegründete Gesellschaft, die moderne Jets der Hersteller Boeing und Airbus einsetzt, fliegt hauptsächlich Ziele innerhalb des Landes an. Die Flotte umfasst nach Angaben der Fluglinie derzeit 112 Maschinen.

Lion Air machte in den vergangenen Jahren mit einer ganzen Reihe von Zwischenfällen und Unfällen Schlagzeilen. Mindestens dreimal kollidierten Maschinen der Airline leicht mit anderen Flugzeugen auf dem Rollfeld, Tote gab es dabei nicht. 2013 verpasste eine Maschine auf Bali die Landebahn und brach im flachen Wasser in zwei Teile, alle 108 Menschen an Bord überlebten. 2004 starben bei der Landung einer Lion-Air-Maschine im javanischen Solo zwei Dutzend Menschen, als die Maschine bei Regen über die Rollbahn hinausschoss.

Indonesische Airlines waren lange wegen Sicherheitsbedenken von Landungen in Europa und den USA ausgeschlossen, Reformen haben den Flugsektor und die Sicherheit der Maschinen seither jedoch deutlich verbessert. Der Staat Indonesien mit mehr als 15000 Inseln verzeichnet im Flugverkehr ein besonders rasantes Wachstum, was häufig die Frage aufwirft, ob der gewaltige Bedarf durch ausreichend erfahrene Piloten gedeckt werden kann.

Der indische Pilot Bhavye Suneja, der Flug JT 610 steuerte, stammt aus Delhi, er hatte seine Pilotenlizenz nach Medienberichten im Jahr 2009 erhalten und begann seine Arbeit bei Lion Air im Jahr 2011.