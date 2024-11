Ein DHL-Frachtflugzeug ist in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Der Flieger war im Auftrag des Postdienstleisters in Leipzig gestartet. Es kam am frühen Morgen mindestens eine Person ums Leben, mindestens zwei weitere wurden verletzt, wie mehrere Nachrichtenagenturen mit Berufung auf litauische Behörden übereinstimmend melden. In dem Flugzeug befanden sich nach ersten Angaben insgesamt vier Personen.