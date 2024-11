Auch die deutschen Sicherheitsbehörden beteiligen sich an den Ermittlungen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung werde am Ort des Geschehens in Litauen unterstützen, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Mittag in Berlin. Ab dem Abend seien Kollegen dort im Einsatz.

Der Flieger der spanischen Gesellschaft Swiftair war kurz nach 3 Uhr in Leipzig gestartet, um Pakete für DHL nach Vilnius zu bringen. Gegen 4.30 Uhr stürzte er ab. Dabei wurde ein spanischer Staatsbürger getötet, wie ein Vertreter der Polizeibehörde der litauischen Nachrichtenagentur Elta am Vormittag sagte. Die übrigen Insassen des Flugzeugs – ein Deutscher, ein weiterer Spanier und ein Litauer – seien verletzt worden.

Bewohner eines getroffenen Mehrfamilienhauses in Sicherheit

Der Leiter des litauischen Rettungsdienstes, Renatas Požėla, sagte, dass das Frachtflugzeug wenige Kilometer vor dem Flughafen abgestürzt und anschließend mehrere Hundert Meter weit geschlittert sei. Damit korrigierte er vorige Angaben, wonach das Flugzeug direkt auf ein Wohnhaus gestürzt sei. Darüber, wie weit der Absturz von dem Wohnhaus entfernt ist, kursieren widersprüchliche Informationen.

Ein Mehrfamilienhaus in Vilnius’ Stadtteil Liepkalnis wurde Požėla zufolge von den Flugzeugtrümmern getroffen und entflammte. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden die Einsatzkräfte um 5.31 Uhr informiert, etwa zwei Stunden später sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Alle zwölf Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.

Die Ursachen sind noch unklar. Etwa einen Kilometer vor dem Flughafen habe die Besatzung eine Notlandung einleiten müssen, teilte DHL mit. Der Absturz sei dann „höchstwahrscheinlich auf einen technischen Fehler oder ein menschliches Versagen zurückzuführen“, sagte der litauische Polizeichef Arūnas Paulauskas am Morgen auf einer Pressekonferenz. Hinweise auf eine vorausgegangene Explosion gibt es dem nationalen Krisenzeitrum Litauens zufolge derzeit nicht.

Deutschland schickt Ermittler nach Litauen

Auf Nachfrage sagte Polizeichef Paulauskas am Morgen, dass ein Terroranschlag nicht auszuschließen sei. Dies müsse untersucht werden. Auch der Chef des litauischen Nachrichtendiensts, Darius Jauniškis, kann nach Angaben nationaler Medien Terrorismus noch nicht sicher ausschließen. Es sei aber „zu früh, um den Vorfall mit irgendetwas in Verbindung zu bringen“, sagte er. Man arbeite bei den Ermittlungen mit ausländischen Partnern zusammen.

Schon bevor bekannt wurde, dass Deutschland eigene Ermittler nach Vilnius schickt, hatte es aus Sicherheitskreisen geheißen, die deutschen Sicherheitsbehörden ständen „mit allen beteiligten Stellen im In- und Ausland im Austausch, um den Sachverhalt schnellstmöglich aufzuklären“.

Auch DHL leitete eigene Ermittlungen ein. Es gebe bislang aber keine Hinweise, dass eines der Pakete an Bord der Maschine verdächtig gewesen sei, heißt es von dem Unternehmen. Flugzeugbauer Boeing teilte mit, man sammle Informationen und stehe zur Unterstützung bereit. Die Ermittlungen dauern Litauens Verteidigungsminister zufolge noch „etwa eine Woche“.

Schon vor einiger Zeit Warnungen vor Sabotage an Frachtflugzeugen

Seit einiger Zeit warnten deutsche Sicherheitsbehörden vor „unkonventionellen Brandsätzen“, die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundeskriminalamt (BKA) verschickten seinerzeit einen entsprechenden Warnhinweis an Unternehmen aus der Luftfahrt- und Logistikbranche. Ob es einen Zusammenhang zum Flugzeugabsturz gibt, ist Teil der aktuellen Ermittlungen.

Die Warnmeldung wurde in Sicherheitskreisen unter anderem mit einem Vorfall im DHL-Logistikzentrum Leipzig in Verbindung gebracht, das als weltweites Drehkreuz des Unternehmens fungiert. Dort soll im Juli ein aus dem Baltikum verschicktes Paket Feuer gefangen haben, das einen Brandsatz enthielt.

In der Warnmeldung von BfV und BKA kam das Wort Russland nicht vor. Dennoch wird in Sicherheitskreisen ein Zusammenhang mit den zunehmenden Fällen russischer Sabotage in Deutschland nicht ausgeschlossen.