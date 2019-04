14. April 2019, 18:40 Uhr Flugzeug "Stratolaunch" Märchenvogel, flieg

Das größte Flugzeug der Welt hatte am Wochenende Jungfernflug: Die Stratolaunch hob in der kalifornischen Wüste ab. Sie hat eine gigantische Spannweite von 117 Metern und zwei Rümpfe - und das aus gutem Grund.

Eine Spannweite von 117 Metern, größer als ein Fußballfeld: Das größte Flugzeug der Welt beim Jungfernflug in der kalifornischen Wüste.

Sechs Triebwerke und 28 Räder befördern die zwei Rümpfe in die Luft.

Der zweieinhalbstündige Testflug zog viele Reporter und Schaulustige an und verlief ohne Probleme.

Wer diese Karte in einem künftigen Flugzeugquartett bekommen sollte, gewinnt immer: Flügelspannweite 117 Meter, 73 Meter Länge, sechs Boeing-747-Triebwerke, zwei Rümpfe, insgesamt 28 Räder. Stratolaunch ist - natürlich - das größte Flugzeug der Welt, das am Wochenende über dem Himmel von Kalifornien in 5000 Meter Höhe seinen ersten Testflug absolvierte. Es startete am Samstag um 6.58 Uhr Ortszeit vom Flughafen in der südkalifornischen Mojave-Wüste und landete zweieinhalb Stunden später nach etlichen Testmanövern problemlos: "Sanft und punktgenau", wie das Unternehmen Stratolaunch Systems Corporation mitteilte.

Der im Oktober gestorbene Microsoft-Mitgründer und Raumfahrtinvestor Paul Allen hatte das Projekt 2011 ins Leben gerufen. Geplant ist, dass von dem Flugzeug in einer Höhe von 11 000 Metern Trägerraketen starten und Satelliten in die Erdumlaufbahn befördern. Unter dem verstärkten Verbindungsstück zwischen den beiden Rümpfen können bis zu drei Trägerraketen mit einem Gesamtgewicht von maximal knapp 227 Tonnen befestigt werden. Genannt wird das Flugzeug Roc: nach einem Riesenvogel aus den Märchen aus "1001 Nacht".