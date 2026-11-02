Eine Tüte ist eine Tüte, ein Gebrauchsgegenstand. Aber auf diese Tüte kommt es an. Im entfalteten Zustand ist sie 220 Millimeter breit und 125 Millimeter lang, in der Tiefe misst sie 80 Millimeter. Hergestellt wird sie aus FSC-zertifiziertem, weißem Kraftpapier, jedenfalls im Modell des Schweizer Großherstellers ELAG. Das Merkmal aber, ohne das diese Tüte eine andere wäre, ist, dass sie „absolut wasserdicht“ ist. Befindet sie sich zur richtigen Zeit in Reichweite, also in einem Passagierflugzeug auf der Sitzrückseite des Vordermanns, dann kann diese Tüte aus ihrem industriell gefertigten Schattendasein treten und zur stillen Heldin für Dutzende Augen und Nasen werden. Zum Beispiel auf einem vierstündigen Flug von Frankfurt-Hahn nach Antalya, bei dem der Herr auf dem Mittelplatz gerade jede Gesichtsfarbe zu verlieren scheint. Was spräche dagegen, diesem Gefäß, von vielen nur Spucktüte oder Kotzbeutel genannt, ein kleines Denkmal zu errichten?

Stattdessen passiert das Gegenteil. Das Wall Street Journal ging vor ein paar Tagen der Frage nach, ob die „barf bag“ aus den Flugzeugen verschwindet. Dafür taten zwei Reporter gleich fünf Passagiere auf, die sich mit ihren Vor- und Zunamen und ihren Kabinen-Beobachtungen zitieren ließen. Der Tenor: Hilfe, die Spucktüte verschwindet. Schon länger tauschen sich bei Reddit interessierte Vielflieger und besorgte Würger über das mögliche Ende der Tüten aus. Einer schreibt, wie er zuletzt eine Tüte gebraucht hätte, aber bei einem Griff in die Rückentasche nur Leere vorgefunden habe. „Zum Glück hatte ich noch eine halb volle Flasche dabei, also habe ich einfach die benutzt.“ Ein anderer macht die Tütenfrage zur Klassenfrage und stellt die Theorie auf, dass Spucktüten nur noch für Passagiere mit einem Jahresumsatz von 75 000 Dollar bereitgestellt würden. Ein Witz. Aber ums Geld geht es tatsächlich.

Der Luftkrankenbeutel ist heute weit mehr als nur eine Spucktüte. Der Schweizer Hersteller ELAG in einer Antwort auf eine SZ-Anfrage

Der Preis für Kerosin steigt. Gewinne von Fluggesellschaften sollen nicht schmelzen. Und so wird geschaut, wo man kürzen kann. Die Fluggesellschaft Air Baltic verkündete im September, dass die Spucktüten ganz aus ihren Sitzen verschwinden werden. Laut dem Portal „Aero Telegraph“ werden nur noch 50 Tüten im hinteren Bereich der Maschinen gelagert. Bei Ryanair fehlt die Tüte offenbar schon seit einer Weile im Sitz. Die Düsseldorfer Airline Eurowings hat vor sieben Jahren eingeführt, dass es nur noch eine Tüte pro Dreierreihe gibt. Die befindet sich im Mittelsitz. Eurowings erklärte das damit, dass Passagiere, denen öfter schlecht werde, heute vorsorgen würden. In früheren Zeiten, als Fliegen noch ein seltenes Event war, sei das anders gewesen.

Beim Schweizer Unternehmen ELAG, das sehr viele „Luftkrankenbeutel“ produziert, glaubt man nicht an den Traum vom tütenlosen Fliegen. Die Nachfrage der Airlines sei stabil. Und ohnehin: „Der Luftkrankenbeutel ist heute weit mehr als nur eine Spucktüte.“ Er werde als Abfallbeutel benutzt, als Aufbewahrungsort für Corona-Masken, als Convenience Bag. Vielleicht ist ihre bloße Existenz inzwischen ein Distinktionsmerkmal: Bei der Lufthansa befinde sich auf jedem Flug eine Tüte im Sitz, teilt das Unternehmen mit.