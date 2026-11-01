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USAMinister: Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

Ordnungskräfte sichern den Ort in Palm Beach, an dem das Flugzeug abstürzte.
Ordnungskräfte sichern den Ort in Palm Beach, an dem das Flugzeug abstürzte.
Foto: Mark Elias/FR171907 AP/AP/dpa

Ein Privatflugzeug startet in Texas und ist auf dem Weg in die Bahamas, als es über einem Wohngebiet abstürzt.

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Ein Privatflugzeug ist Mittag (US-Ostküstenzeit) in ein Wohngebiet nahe Cresthaven im US-Bundesstaat Florida gestürzt. Alle neun Insassen kamen ums Leben, teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy auf der Plattform X mit. Warum die Maschine abstürzte, blieb zunächst unklar. Auf dem Asphalt der Straße am Absturzort entstand ein riesiger Krater.

Der Learjet 60 war vom Flughafen Austin-Bergstrom International Airport in Texas gestartet und auf dem Weg zum North Eleuthera Airport auf den Bahamas, wie die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Minister Duffy zufolge stürzte sie dann im Bezirk Palm Beach ab. Ob am Boden weitere Personen durch den Absturz verletzt oder getötet wurden, sagte Duffy zunächst nicht.

Der Absturzort an der Ostküste der USA liegt nicht weit entfernt von der Privatresidenz Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump. Im Endspurt vor den Parlamentswahlen am Dienstag hatte der Präsident Wahlkampftermine in anderen Bundesstaaten.

© SZ/dpa/cso - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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