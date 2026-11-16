Die Störungen im US-Flugverkehr haben am Sonntag den dritten Tag in Folge angehalten. Mehr als 10 000 Flüge waren betroffen. Verkehrsminister Sean Duffy rechnet jedoch damit, dass sich die Lage bis Montag normalisiert. Die Fluggesellschaften bemühen sich nach einem landesweiten Startverbot, ihre Flugpläne wieder einzuhalten. Der Flugdaten-Website Flight Aware zufolge wurden am Sonntag mehr als 2300 Flüge gestrichen und etwa 7700 verspätet. Am Samstag hatten die Fluggesellschaften mehr als 6400 US-Flüge annulliert, mehr als 8000 waren verspätet.

Bei Jet Blue fielen am Sonntag 28 Prozent der Flüge aus, bei American Airlines 17 Prozent. Bei United Airlines, Southwest und Delta waren es drei bis fünf Prozent. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff oder eine andere böswillige Absicht, sagte Duffy in der Sendung „This Week“ des Senders ABC. Die Ursache sei jedoch weiter unklar. Die Flüge würden am Sonntag „wieder normal“ laufen, am Montag dann „wahrscheinlich vollständig normal“, erklärte der Minister. Er betonte, die Bundesluftfahrtbehörde FAA konzentriere sich darauf, die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.

Kommunikationssysteme waren beeinträchtigt

Die FAA hatte am Freitag ein landesweites Startverbot verhängt. Knapp fünf Stunden lang hoben daraufhin kaum Flugzeuge ab. Es war die längste Unterbrechung des gesamten US-Flugverkehrs seit den Anschlägen der Extremistenorganisation al-Qaida auf die USA am 11. September 2001. Behördenvertretern zufolge hatte der FAA-Auftragnehmer L3Harris an einem abgelegenen Standort mindestens einen neuen Router installiert. In der Folge seien andere Flugsicherungszentralen von einer Datenflut überlastet worden. Dies habe die Kommunikationssysteme beeinträchtigt.

Stundenlanger Flugstopp in den USA : Mehr als 7600 Flüge gestrichen, 8000 Flüge verspätet Hunderttausende Passagiere stranden an Flughäfen. Grund ist ein Problem in der Radarkommunikation. US-Verkehrsminister Sean Duffy macht veraltete Infrastruktur dafür verantwortlich. SZ Plus Von Peter Burghardt und Charlotte Walser ...

Duffy zufolge wurde in einer FAA-Einrichtung in El Dorado im Bundesstaat Arkansas ein Router ausgetauscht. Das habe Probleme mit einem kürzlich ersetzten Router in Amarillo in Texas ausgelöst. Dieser habe daraufhin Daten an alle angeschlossenen Systeme gesendet und so Router in Flugsicherungszentralen im ganzen Land überlastet. Die auslösenden Router seien abgeschaltet worden, teilte die FAA am Sonntag mit. Dasselbe sei bei etwa 60 ähnlichen Routern im Flugsicherungssystem geschehen.

Eigentliche Ursache weiter unbekannt

Die FAA wisse jedoch noch nicht, was das Problem letztlich verursacht habe, sagte Duffy. Solche Wartungsarbeiten seien in der Vergangenheit tausendfach reibungslos verlaufen. Die Person, die den Router installiert habe, sei „ein guter amerikanischer Patriot, glauben wir, ein Veteran“, erklärte Duffy. „Wir gehen also nicht davon aus, dass jemand bei der Installation versucht hat, das Netz zu sabotieren. Aber die eigentliche Ursache kennen wir nicht.“

Das US-Flugsicherungssystem leidet unter veralteter Technik, Problemen mit Ausrüstung und Kommunikation sowie einem Mangel an mehreren Tausend Fluglotsen. Die Störung vom Freitag ist das jüngste Anzeichen für die Belastung des Systems. Duffy zufolge wurden die betroffenen Router 2001 gekauft und galten 2006 als überholt. Seit Freitag fordert er 50 Milliarden Dollar für die Modernisierung der Flugsicherung. Ursprünglich verlangte er 30 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr hatte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar bewilligt.

Trump nimmt Kongress in die Pflicht

US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Sonntag erstmals öffentlich zu den Problemen im Flugverkehr. Er forderte von den Parlamentariern ebenfalls zusätzliche Mittel. „Wir haben mit der Arbeit schon begonnen, aber sie sollte auf einen Schlag erledigt werden, nicht kleckerweise“, schrieb Trump in sozialen Medien. „Der Kongress muss zustimmen.“ Die Demokraten übernehmen im Januar von den Republikanern die Kontrolle über den Kongress. Sie hatten bei den Zwischenwahlen am 3. November Zugewinne erzielt.

Duffys Forderung stieß bei den Abgeordneten Rick Larsen und André Carson auf Skepsis. Sie sind die ranghöchsten Demokraten im Verkehrs- und Infrastrukturausschuss des Repräsentantenhauses beziehungsweise in dessen Unterausschuss für Luftfahrt. Von den 2025 bewilligten 12,5 Milliarden Dollar seien rund elf Milliarden Dollar noch nicht ausgegeben, teilten die beiden am Samstag mit. „Dem Kongress noch einmal erklären, warum man mehr Geld braucht?“, fragten sie. Duffy sagte am Sonntag, die Mittel aus dem vergangenen Jahr seien nur für bestimmte Ausgaben vorgesehen gewesen. Neue Software für die Steuerung des Luftraums sei darin nicht enthalten.

Branchenbeobachter fordern zudem mehr privates Kapital. „Wir können uns nicht allein auf staatliche Investitionen verlassen. (...) Es braucht private Investitionen“, sagte Justin Erbacci am Sonntag auf einem Forum zur Luftfahrtinfrastruktur in Montreal. Er ist Generaldirektor des internationalen Flughafenverbands Airports Council International (ACI). Erbacci ging nicht auf das Startverbot vom Freitag ein. Angesichts des wachsenden Verkehrs und veralteter Systeme müsse jedoch in den Luftverkehr investiert werden, erklärte er. Dem Branchenverband der Fluggesellschaften IATA zufolge soll sich das weltweite Fluggastaufkommen bis 2050 mehr als verdoppeln.