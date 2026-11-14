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Stundenlanger Flugstopp in den USAMehr als 7600 Flüge gestrichen, 8000 Flüge verspätet

Lesezeit: 4 Min.

Nichts fliegt mehr: Wartende Fluggäste am Los Angeles Airport.
Nichts fliegt mehr: Wartende Fluggäste am Los Angeles Airport.
Foto: Ethan Swope/AP

Hunderttausende Passagiere stranden an Flughäfen. Grund ist ein Problem in der Radarkommunikation. US-Verkehrsminister Sean Duffy macht veraltete Infrastruktur dafür verantwortlich.

Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington

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Der Freitagnachmittag an der amerikanischen Ostküste bewegt sich gerade Richtung Feierabend und Wochenende, drüben in Europa beginnt der Samstag. Da nimmt das größte Flugchaos in den USA seit gut 25 Jahren seinen Lauf – ja, man muss es gleich so sagen: seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Um 16 Uhr geht es los, mehr als 11 000 Flüge mit circa 1,5 Millionen Passagieren sind von dieser Uhrzeit an für den Rest des Tages noch geplant. Aber plötzlich fliegt fast kein Flugzeug mehr los.

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