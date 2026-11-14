Der Freitagnachmittag an der amerikanischen Ostküste bewegt sich gerade Richtung Feierabend und Wochenende, drüben in Europa beginnt der Samstag. Da nimmt das größte Flugchaos in den USA seit gut 25 Jahren seinen Lauf – ja, man muss es gleich so sagen: seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Um 16 Uhr geht es los, mehr als 11 000 Flüge mit circa 1,5 Millionen Passagieren sind von dieser Uhrzeit an für den Rest des Tages noch geplant. Aber plötzlich fliegt fast kein Flugzeug mehr los.
Stundenlanger Flugstopp in den USAMehr als 7600 Flüge gestrichen, 8000 Flüge verspätet
Lesezeit: 4 Min.
Hunderttausende Passagiere stranden an Flughäfen. Grund ist ein Problem in der Radarkommunikation. US-Verkehrsminister Sean Duffy macht veraltete Infrastruktur dafür verantwortlich.
Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington
Lesen Sie mehr zum Thema