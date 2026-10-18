Am Flughafen Leipzig/Halle ist nach einem mutmaßlichen Zaundurchbruch die Nordpiste gesperrt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug den Sicherheitszaun des Geländes in der Nacht zu Sonntag von außen durchbrochen, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei suchten daraufhin das Areal ab. Dabei seien zunächst weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände gefunden worden. Die Suche soll im Laufe des Tages mit zusätzlichen Kräften fortgesetzt werden. Der Flugbetrieb auf der Nordpiste bleibt vorerst eingestellt. Nach Angaben eines Flughafensprechers habe man den Verkehr auf die weiteren Pisten umgeleitet: Weder Passagier- noch Frachtverkehr seien eingeschränkt.
Der beschädigte Abschnitt befindet sich laut Polizei in der Nähe abgestellter russischer Antonow-Frachtflugzeuge, die seit 2022 nicht abheben dürfen. Das weckt Erinnerungen an einen versuchten Anschlag auf denselben Flughafen am 4. August. Damals war Sprengstoff auf dem Flugfeld in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen des Typs Antonow entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland nach Ermittlungen für diesen mutmaßlichen Sabotageversuch verantwortlich.