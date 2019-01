31. Januar 2019, 11:20 Uhr Starker Schneefall in NRW Flughafen Köln/Bonn stellt vorübergehend den Betrieb ein

Schnee behindert den deutschen Flugverkehr zum Jahresbeginn. In München wurden am 10. Januar Schneefräsen eingesetzt.

Heftiger Schneefall im Westen Deutschlands behindert derzeit den Flugverkehr. Der Flughafen Köln/Bonn hat am Donnerstagmorgen vorübergehend den Betrieb eingestellt.

Seit etwa 9.15 Uhr seien am Airport Köln/Bonn keine Starts und Landungen mehr möglich, bestätigt eine Sprecherin. Flüge nach München, Berlin und Zürich beispielsweise wurden bereits anulliert.

Landebahnen und Vorfelder müssten derzeit vom Schnee freigeräumt werden, sagt eine Sprecherin. "Unser Winterdienst ist im Dauereinsatz und räumt und räumt und gibt alles, damit es bald weitergehen kann." Die voraussichtliche Dauer der Sperrung und die Anzahl der betroffen Flüge konnte sie zunächst noch nicht einschätzen.

Im Südwesten und Westen Deutschlands hatte am Donnerstagmorgen erneut starker Schneefall eingesetzt. Bereits am Mittwoch hatte es in der Westhälfte vielerorts ausgiebige Schneefälle gegeben. Auch im morgendlichen Berufsverkehr gab es am Donnerstag auf den Straßen unter anderem in Rheinland-Pfalz und Teilen Nordrhein-Westfalens Behinderungen durch Schee und Eis.