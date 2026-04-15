Zum Hauptinhalt springen

Indischer Ozean250 Menschen nach Bootsunglück vermisst

Ein Holzboot mit mutmaßlichen Rohingya-Flüchtlingen ist naheder Insel Langkawi vor der Küste Malaysias unterwegs. Das Bild zeigt nicht das nun gekenterte Fahrzeug.
Ein Holzboot mit mutmaßlichen Rohingya-Flüchtlingen ist naheder Insel Langkawi vor der Küste Malaysias unterwegs. Das Bild zeigt nicht das nun gekenterte Fahrzeug. AP/AP
  • Ein Trawler mit Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar und Bangladeschern kenterte auf dem Weg nach Malaysia, etwa 250 Menschen werden vermisst.
  • Das Boot kenterte laut UN-Angaben wegen starken Winds, schweren Seegangs und Überladung im Indischen Ozean.
  • UN-Organisationen fordern verstärkte Hilfen für Rohingya in Bangladesch und eine Lösung der Myanmar-Krise, um weitere gefährliche Fluchtversuche zu verhindern.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Zwischen Bangladesch und Malaysia kenterte ein Trawler mit Rohingya-Flüchtlingen. UN-Organisationen befürchten viele Tote und mahnen, die Lage der Minderheit zu verbessern.

Nach dem Kentern eines Flüchtlingsboots im Indischen Ozean werden mehr als 200 Tote befürchtet. Das Boot mit Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar und Bangladeschern an Bord war laut UN-Angaben auf dem Weg vom Süden Bangladeschs nach Malaysia, wie der Sender BBC am Mittwoch berichtete. Etwa 250 Männer, Frauen und Kinder würden vermisst.

Der Trawler sei Berichten zufolge wegen starken Winds, schweren Seegangs und Überladung gekentert, heißt es in einer Mitteilung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Das Unglück spiegele die Folgen wider, die die anhaltende Vertreibung der Rohingya und das Fehlen einer Lösung für die Krise in Myanmar mit sich brächten, erklärten die UN-Organisationen.

In Bangladesch leben die Rohingya großteils unter erbärmlichen Bedingungen in Camps

Hunderttausende Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit sind ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Der Höhepunkt der Vertreibung war eine brutale Militäroffensive 2017, bei der mehr als 800 000 Rohingya flüchteten. In Bangladesch leben sie großteils unter erbärmlichen Bedingungen in Camps. Immer wieder versuchen Rohingya, den Camps zu entkommen und über den Indischen Ozean Zuflucht in Malaysia zu finden.

Die UN-Organisationen appellierten an die internationale Gemeinschaft, die Hilfen für die Rohingya in Bangladesch ebenso zu verstärken wie für die aufnehmenden Kommunen, um die Bedingungen vor Ort zu verbessern und so die Menschen von der gefährlichen Flucht übers Meer abzuhalten. Die Tragödie mahne auch dazu, die Ursachen für die Vertreibungen in Myanmar dringend anzugehen und den Rohingya eine sichere Rückkehr in die Heimat zu ermöglichen.

© SZ/epd/chn - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Myanmar
:Zwischen den Fronten

Seit Jahren wird die muslimische Volksgruppe der Rohingya in Myanmar verfolgt. Die meisten von ihnen leben mittlerweile in Lagern in Bangladesch. Jetzt eskalieren die Konflikte in der Provinz Rakhine wieder. Mit dramatischen Folgen für die Verbleibenden und die Geflohenen.

SZ Plus Vivien Götz, Niklas Keller und Leonard Scharfenberg

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite