Mindestens acht Migranten sind bei der Überfahrt zu den Kanarischen Inseln ums Leben gekommen. 90 Insassen des Flüchtlingsbootes seien lebend geborgen worden, teilte die spanische Seenotrettung mit. Sechs von ihnen – fünf Männer und eine Frau – seien in kritischem Zustand mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Das Boot war am Vormittag rund 39 Seemeilen (gut 72 Kilometer) südlich des Hafens La Restinga auf der Insel El Hierro entdeckt worden. 84 Insassen – darunter drei Frauen und ein Minderjähriger – seien mit Rettungsbooten in La Restinga an Land gebracht worden. Am Freitag war bereits ein weiteres Flüchtlingsboot mit 111 Menschen in La Restinga angekommen. Diese Migranten stechen an der Küste Westafrikas, etwa in Senegal, Gambia oder Mauretanien, in See, um die Kanaren zu erreichen.

Das Flüchtlingsboot mit den Leichen wurde unterdessen den amtlichen Angaben zufolge zum Hafen La Estaca im Norden von El Hierro geschleppt. Die genaue Zahl der Todesopfer war zunächst unklar. Nach Angaben der Seenotrettung und des spanischen Ministers für territoriale Politik, Ángel Víctor Torres, gehe man von acht bis zehn Toten aus.

Am Freitag war bereits ein weiteres Flüchtlingsboot mit 111 Menschen in La Restinga angekommen. ANTONIO SEMPERE/AFP

Die Kanaren erleben derzeit einen deutlichen Anstieg der Ankünfte von Migranten. Im laufenden Monat kamen bisher nach Angaben der Regionalregierung rund 14 000 Menschen in 139 Booten auf dem bei Touristen beliebten Atlantik-Archipel an. 83,5 Prozent der Boote erreichten demnach El Hierro. Die kleine Insel mit nur rund 12 000 Einwohnern verzeichnet damit den Großteil der Ankünfte auf den Kanaren.