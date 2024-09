Hurrikan Helene ist in Florida auf Land getroffen. Mit Windstärken von bis zu 225 Kilometern pro Stunde erreichte der Wirbelsturm am späten Donnerstagabend (Ortszeit) die Nordwestküste des US-Bundesstaats, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum mitteilte. Helene wurde zwischenzeitlich in die zweithöchste Kategorie vier hochgestuft – hat sich nun aber abgeschwächt und wurde wieder auf die Kategorie eins heruntergesetzt, mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometern pro Stunde.