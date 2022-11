Ende September erst hatte Hurrikan Ian in den USA und auf Kuba eine Schneise der Verwüstung hinterlassen: Die Anzahl der Todesopfer betrug nach Angaben der Behörden in Florida mehr als 100, die wirtschaftlichen Schäden mehr als 70 Milliarden Dollar. Die betroffenen Gebiete sind immer noch weit davon entfernt, wiederaufgebaut zu sein - und nun kündigt sich der nächste Sturm an: "Nicole" über den Bahamas an Stärke gewonnen und steuert auf die Ostküste der USA zu - und das, obwohl im November die Hurrikan-Saison fast schon vorbei ist. In Florida bereitet man sich deshalb auf Evakuierungen vor - und auch Donald Trumps Anwesen Mar-a-lago ist davon betroffen.

Ein Hurrikan im November ist für das grundsätzlich an Stürme gewöhnte Florida selten. Nur zwei Mal kam es seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1853 dazu - Hurrikan Yankee im Jahr 1935 und Hurrikan Kate 1985. Nicole ist mit einer Ausdehnung von 485 Meilen ungewöhnlich groß, und es wird eine Sturmflut von bis zu 1,5 Metern erwartet. Der Hurrikan soll Florida in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) erreichen und voraussichtlich jene Strände und Gebiete weiter beschädigen, die schon durch Hurrikan Ian in Mitleidenschaft gezogen wurden. Anschließend sollte der Sturm nach Georgia, North und South Carolina weiterziehen. Schwere Regenfälle werden auch dort erwartet.

Der Sturm befand sich am frühem Mittwochabend (Ortszeit) etwa 105 Meilen (170 Kilometer) östlich von West Palm Beach, Florida, mit maximalen anhaltenden Winden von 75 Meilen pro Stunde, was ihn zu einem Hurrikan der Kategorie 1 macht, sagte das National Hurricane Center in einer Erklärung. "Die Winde sind die Hauptsorge bei Nicole, aber wir erwarten auch heftige Regenfälle", sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis bei einem Briefing. Er warnte die Einwohner, sich auf Stromausfälle vorzubereiten.

Noch knapp unterhalb der Hurrikan-Schwelle hatte das Sturmzentrum über der bahamaischen Insel Great Abaco am Mittwoch Land erreicht. In der Folge wurden nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen - ab 119 Stundenkilometern handelt es sich um einen Hurrikan.

Auf den Bahamas waren Notunterkünfte bereitgestellt und öffentliche Einrichtungen geschlossen worden. Nach ersten Medienberichten kam es auf den Abaco-Inseln und der Insel Grand Bahama zu Überschwemmungen. Dort, im Nordwesten des Inselstaates, hatte im September 2019 mit Hurrikan Dorian einer der stärksten je gemessenen Atlantik-Stürme gewütet und mehr als 70 Todesfälle sowie schwere Zerstörung verursacht.