Florian Silbereisen, 40, Moderator, hat sich in der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" am Samstagabend an seinen eigenen Liebeskummer erinnert. "Genau so ist bei mir eine wunderschöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen", sagte er, nachdem Kandidat Gianni die Achtzigerjahre-Ballade "Hold me now" von Johnny Logan gesungen hatte. Dass der 17-Jährige bei diesem Lied noch lachen könne, liege wohl daran, dass er selbst noch keine Trennung erleben musste, mutmaßte Silbereisen. Denn dabei vergehe einem das Lachen. Silbereisen war viele Jahre mit Schlagerstar Helene Fischer zusammen, Ende 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Detailansicht öffnen (Foto: Claude Paris/picture alliance / Claude Paris/)

Fürstin Charlène von Monaco, 44, hat nach mehr als einem Jahr mit langen Trennungsperioden und Gesundheitsproblemen mit ihrer Familie Ostern gefeiert. Der Fürstenpalast veröffentlichte am Ostersonntag frühlingshafte Fotos von Charlène mit Ehemann Fürst Albert II. und den gemeinsamen siebenjährigen Zwillingen Gabriella und Jacques auf dem Rasen vor dem Swimmingpool des Palasts.

Detailansicht öffnen (Foto: imago stock/imago images/Future Image)

Johannes Laschet, 32, Sohn des früheren CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, hat während des Bundestagswahlkampfs seines Vaters beim Nachnamen geflunkert: "Ich handle gern bei Kleinanzeigen. Da habe ich immer den Nachnamen meiner Freundin genutzt und mich als Johannes Böhringer ausgegeben", sagte Johannes Laschet der Bild am Sonntag. "Aber sonst bin ich sehr stolz auf den Namen." Vater Armin war im vergangenen Jahr als Kanzlerkandidat der Union angetreten und verlor die Wahl im Herbst. Johannes "Joe" Laschet hat sich als Mode-Influencer einen Namen gemacht.

Detailansicht öffnen (Foto: Soeren Stache/dpa)

Frank Elstner, 79, Showlegende, wünscht sich zu seinem Geburtstag ein Ende des russischen Angriffskriegs. "So schnell wie möglich Frieden in der Ukraine", das sei sein einziger Wunsch, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Seiner Meinung nach sollten alle persönlichen Wünsche in dieser Zeit hintanstehen. Er verfolge aufmerksam das Geschehen in der Ukraine, sagte der Showmaster, der im kleinen Kreis mit Frau, Kindern und Enkeln feiern möchte.