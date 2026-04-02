Florence Pugh , 30, Schauspielerin, scheint auf Instagram ein Gerücht zu bestätigen. In einem Foto-Post aus Italien posierte sie mit einem Mann, der schon länger im Verdacht steht, ihr Freund zu sein. Bisher hatte Pugh ihre Beziehung allerdings geheim gehalten. Es ist: Finn Cole , 30, Schauspieler, vor allem bekannt aus der Serie „Peaky Blinders“. Dazu schrieb Pugh „Bvlgari mit meinen Jungs“. Sie besuchte ein Event der Luxusmarke Bulgari in Mailand, unter den Fotos ist auch Bild von ihr und ihrem Manager George Freeman.

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Cole teilte parallel ebenso ein Foto von Pugh aus Mailand. Schon 2024 hatte Pugh in einem Interview mit der British Vogue gesagt, es gebe da jemanden in ihrem Leben: „Wir versuchen gerade herauszufinden, was wir eigentlich sind. Und ich glaube, das erste Mal in meinem Leben nehme ich nicht die Achterbahn. Ich erlaube mir Zeit, damit sich etwas entwickelt, und lasse das durch und durch echt sein, anstatt es zu überstürzen.“ Über wen sie sprach, verriet sie damals nicht. Sie wurde seitdem aber immer mal wieder mit Cole gesehen.

Peter Kneffel/dpa

Tom Kaulitz, 36, „Tokio Hotel“-Gitarrist, wäre gern manchmal einen Kopf kürzer. Seine Clusterkopfschmerzen seien wieder da, sagte er im Podcast „Kaulitz Hills“ mit seinem Bruder Bill Kaulitz. „Ich hatte jetzt über ein Jahr Pause und es ist zurück in voller Breitseite.“ Er leide bereits seit einer Woche darunter, erst einen Tag zuvor habe er eine Attacke gehabt: „Ich habe wirklich so für anderthalb Stunden gedacht, ich würde mir am liebsten den Kopf abhacken.“ Um die Schmerzen auszuhalten, nehme er Medikamente, sagte Kaulitz. Zuletzt habe er ein schmerzlinderndes Nasenspray allerdings nicht rechtzeitig genommen „und dann ging es halt voll hoch auf eine 10, also Schmerzlevel 10.“ Er sehe dann aus „wie vom Teufel besessen“, laufe durch den Raum und würde sich am liebsten mit einem Hammer auf den Kopf hauen und schreien.

Doug Peters/PA Wire/dpa

Kylie Jenner, 28, Reality-TV-Persönlichkeit, entscheidet sich für einen Lieblingsfilm aus dem Repertoire ihres Freundes Timothée Chalamet, 30. „Es ist schwierig für mich, weil ich wirklich alle liebe“, sagte sie im Podcast von Rapper Kid Cudi, der sie danach gefragt hatte. „Aber ‚Call Me By Your Name‘ ist ziemlich perfekt.“ Für seine Rolle in dem Coming-of-Age-Drama war Chalamet 2018 im Alter von 22 Jahren für einen Oscar nominiert worden. Jenner ergänzte ihre Auswahl noch: „Und ich liebe die ‚Dune‘-Filme.“ Außerdem habe sie „Wonka“ etwa siebenmal geschaut. Jenner und Chalamet sind seit etwa drei Jahren ein Paar.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Lindsey Buckingham, 76, Musiker und früheres „Fleetwood Mac“-Bandmitglied, hat eine mutmaßliche Stalkerin. Wie die Los Angeles Times unter Berufung auf Polizeiermittler berichtete, soll Buckingham in Santa Monica in Kalifornien auf dem Weg in ein Gebäude von einer Frau angegriffen worden sein. Sie habe dabei eine unbekannte Substanz auf ihn geworfen. Die Polizei in Los Angeles bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass der Vorfall untersucht werde. Weitere Angaben zu den laufenden Ermittlungen machte die Polizei nicht. Buckingham und sein Management äußerten sich auf Anfrage der dpa zunächst nicht.

Laut der Los Angeles Times hatte Buckingham im Dezember 2024 eine einstweilige Verfügung gegen eine Frau erwirkt, die ihn und seine Familie über mehrere Jahre hinweg verfolgt und bedroht haben soll. Eine Richterin habe damals ein Kontaktverbot verhängt.