3. April 2019, 09:46 Uhr Flensburg Amokdrohung: Bewaffneter Schüler festgenommen

In einem Chat wird ein Amoklauf in einer Schule angekündigt. Die Polizei verhaftet einen Schüler und findet mehrere Messer bei ihm.

Die Polizei in Flensburg hat nach einer Amokdrohung einen 17 Jahre alten Schüler festgenommen. Die Ermittler waren darüber informiert worden, dass am Dienstagabend in einem Online-Chat ein Amoklauf angekündigt worden sei, teilte die Polizei mit. Der Schreiber habe gedroht, an diesem Mittwoch mehrere Menschen in der Eckener Schule töten zu wollen.

Zu Schulbeginn führte die Polizei daraufhin Einlasskontrollen durch und fand bei dem Schüler mehrere Messer. Nach ersten Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen den Schüler konkretisiert, teilte die Polizei weiter mit. Er wurde vorläufig festgenommen.

Nach der Festnahme fand an der Berufsschule normal Unterricht statt. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass vor der Schule zwei Streifenwagen standen, ansonsten aber alles ruhig gewirkt habe.