In Flensburg ist am Donnerstag ein großes Feuer ausgebrochen.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Die Identität eines der beiden Opfer ist noch nicht endgültig geklärt. Es sei noch unklar, ob es sich neben dem Kind um einen Mann oder eine Frau handele, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Zuvor hatte der Einsatzleiter der Feuerwehr davon gesprochen, dass es sich um einen Mann handelt.

Der Leichnam der toten Person konnte noch nicht geborgen werden, weil Einsturzgefahr bestehe, sagte der Leiter der Feuerwehr am späten Abend. Neun weitere Menschen seien durch das Feuer verletzt worden, zwischenzeitlich war von 25 Verletzten die Rede. Zu den Verletzungen sagte der Feuerwehrchef: Einige Menschen hätten Rauchgas eingeatmet. Mehrere Bewohner seien aus dem Fenster gesprungen - aus welcher Höhe, konnte er noch nicht sagen.

Zuvor hatte die NDR 1 Welle Nord auf ihrer Internetseite berichtet, dass der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen stehe. Nach ersten Angaben der Polizei befanden sich noch Menschen im Gebäude. Einsatzkräfte sperrten den Bereich des Feuers am Abend ab. Auf Bildern war zu sehen, wie Rauch aus den Fenstern im Dachgeschoss eines Gebäudes drang. Von mehreren Leitern aus kämpften Feuerwehrleute gegen den Brand.

Wegen des Feuers hat die Regionalleitstelle Nord Anwohner im Bereich Neustadt/Klues gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Zudem sollen Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Menschen sollen sich zudem nicht in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort aufhalten, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Das Dachgeschoss des Gebäudes droht einzustürzen. Es werde daher versucht, es zu sichern, teilte die Stadt Flensburg mit. Zur Brandursache lagen nach Polizeiangaben am Abend zunächst keine Informationen vor. "Es sind 40 Personen in dem Haus gemeldet", sagte der Polizeisprecher. Es sei aber nicht bekannt, wie viele von ihnen sich bei Ausbruch des Feuers in dem Haus aufhielten.