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FlensburgBaum stürzt um – drei Menschen getötet

Polizisten sind in dem Waldstück südöstlich von Flensburg im Einsatz.
Polizisten sind in dem Waldstück südöstlich von Flensburg im Einsatz. Benjamin Nolte/dpa
  • Am Ostersonntag gegen 11 Uhr stürzte ein 30 Meter hoher Baum bei starken Windböen in einem Waldstück südöstlich von Flensburg um.
  • Drei Menschen starben: eine 16-Jährige, eine 21-jährige Mutter und ihr zehn Monate altes Baby, das später im Krankenhaus verstarb.
  • Rund 50 Bewohner einer Wohneinrichtung suchten Ostereier, als der Baum auf die Gruppe stürzte und weitere Personen verletzte.
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Bei dem Unglück am Ostersonntag werden eine 21-jährige Mutter und ihr Baby sowie eine 16-Jährige von einem 30 Meter hohen Baum erschlagen. Weitere Personen werden verletzt.

Bei einem Unglück in einem Waldstück südöstlich von Flensburg sind am Ostersonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 11 Uhr stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum in der Gemeinde Mittelangeln bei starken Windböen auf eine Gruppe, wie die Polizei berichtete. Vier Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starben noch am Unglücksort eine 16-Jährige und eine 21 Jahre alte Frau. Die zehn Monate alte Tochter der 21-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Schwere Verletzungen zog sich eine 18-Jährige zu. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Heide geflogen. Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonen einer nahegelegenen Wohneinrichtung in dem Waldstück auf, um Ostereier zu suchen. Vermutlich sei wegen der starken Winde ein Baum auf die Gruppe gestürzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungskräfte wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es im Norden stürmisch. Am Vormittag hatte der DWD tagsüber Windböen bis stürmische Böen zwischen 55 und 65 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. Vereinzelt könnte es in exponierten Lagen auch Sturmböen um 80 Stundenkilometer geben.

© SZ/dpa/laha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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