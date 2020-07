Zu DDR-Zeiten war Nacktbaden Freiheit in jeder Beziehung, hier eine Aufnahme aus den frühen 1980er-Jahren aus Prerow an der Ostsee.

Der Zenssee liegt so friedlich da wie immer. Ein kleiner Strand, ein paar Bänke, und das Wasser ist so grün, dass man sofort versteht, warum jemand hier ein Gedicht mit dem Titel "Dank an den Zenssee" auf ein Schild geschrieben hat. Es beginnt mit dem Satz: "Ich bade in flüssiger Jade." Der Zenssee ist nicht die einzige Idylle hier, Lychen in Brandenburg ist von gleich sieben Seen umgeben wie ein Schmuckstein von einer kostbaren Fassung.