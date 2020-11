Bekommen die USA in Jill Biden eine neue First Lady oder noch einmal vier Jahre mit Melania Trump? Auch das ist noch nicht entschieden.

Von Gianna Niewel

In der Wahlnacht stand Jill Biden neben ihrem Mann auf einer Bühne in Delaware, sie klatschte und klatschte, man sah ihr Lachen trotz Maske. Hinter ihnen US-Fahnen. Ein paar Stunden später trat Melania Trump mit ihrem Mann vor die Kameras im Weißen Haus. Er erklärte sich zum angeblichen Sieger, obwohl noch Millionen Stimmzettel ausgezählt werden - sie stand so weit von ihm weg, dass die Kameras sie nicht im Bild hatten. Ohne Maske.

In den USA geht es um jeden County, jeden Wahlmann, um Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Noch ist nicht klar, wer der 46. Präsident der USA wird. Und damit auch: wer die 46. First Lady wird. Dabei kann auch die einen Unterschied für das Land machen.

Als am Ende der Wahlnacht die meisten Bundesstaaten ausgezählt sind, liegt Joe Biden knapp vorne. Und damit auch seine Frau, die ihn bis zuletzt unterstützt hat - in St. Petersburg in Florida, am Morgen der Wahl, auf Twitter den ganzen Abend. "Behaltet den Glauben", schrieb sie um 1.19 Uhr in der Nacht.

Detailansicht öffnen Gespräch mit Reportern am Wahltag in St. Petersburg, Florida (Foto: Chris O'Meara/AP)

Jill Biden wurde in New Jersey geboren, wuchs dann in Pennsylvania auf, nördlich von Philadelphia. Sie sagte von sich, sie sei ein "Philly Girl", sie sagt es auch heute noch, mit 69 Jahren. Jill Biden ist die erste von fünf Töchtern, mit 15 verdient sie ihr erstes Geld als Bedienung. Sie studiert Englisch, arbeitet an einem Community College, promoviert in Pädagogik. 1975 lernte sie Senator Joe Biden bei einem Blind Date kennen, das dessen Bruder eingefädelt hat.

Joe Biden hatte seine erste Frau und seine Tochter drei Jahre zuvor bei einem Autounfall verloren. Jill Biden wiederum - die damals noch Jill Jacobs hieß - sagte einmal, sie habe sich fragen müssen: "Wie macht man eine zerbrochene Familie wieder heil?" Und vielleicht sind das ganz gute Voraussetzungen für eine First Lady, die von Januar 2021 an ein ganzes Land heil machen muss. Zumindest dann, wenn sie Jill Biden heißt.

First Lady, das kann eine undankbare Rolle sein

First Lady ist kein Amt, für das man kandidiert. Eine Frau wird es in dem Moment, in dem ihr Mann den Eid spricht. Sie hält die Bibel, er hebt die Hand, so wahr mir Gott helfe. Von da an ist sie die Frau an seiner Seite. Noch vor einigen Jahren schrieben Zeitungen bei gemeinsamen Auftritten gerne über seine Reden und ihre Roben (Jackie Kennedy), über seine Steuerpolitik und dass sie Porzellan fürs Weiße Haus gekauft hat (Nancy Reagan). First Lady, das ist eine undankbare Rolle. Zumindest kann es eine sein.

Hillary Clinton zog 1993 in ein Büro im Westflügel des Weißen Hauses, von dort aus arbeitet der Präsident. Noch im ersten Amtsjahr ihres Mannes übernahm sie eine politische Aufgabe, sie sollte sich um die Gesundheitsreform kümmern. "Hillarycare" war eine Katastrophe, ein 1342 Seiten langer Plan, den kaum jemand verstand, aber Clinton machte weiter. First Lady? 2016 wollte sie selbst im Oval Office sitzen.

Laura Bush sollte am Morgen des 11. September 2001 einen Vortrag über frühkindliche Entwicklung halten, aber in New York bohrte sich ein Flugzeug ins World Trade Center, Rauch, Flammen, ein zweites Flugzeug. Laura Bush wusste da noch nicht, dass die Türme einstürzen würden. Aber sie beruhigte die Eltern, sie sollten ihren Kindern sagen, sie seien in Sicherheit. Das Magazin US Weekly nannte sie "Comforter-in-Chief", Trösterin der Nation, es war eine Auszeichnung.

2009 zog dann Michelle Obama ins Weiße Haus, sie war sehr cool und sehr politisch, und spätestens als sie 2016 über die Republikaner sagte: "When they go low, we go high", wünschten sich viele, sie würde für die Demokraten kandidieren. Tat sie nicht. Noch nicht.

"Ich muss das machen, richtig?"

In der vergangenen Wahlnacht war von Melania Trump wenig zu sehen und nichts zu hören. Auf der Landkarte färbten sich Texas rot und Oregon blau, Florida rot und New Mexico blau, aber ihr letzter Tweet war ein Video davon, wie sie aus dem Wahllokal in Florida kommt. Dort ist nicht nur der Golfplatz, auf dem ihr Mann Tage und Wochen seiner Präsidentschaft verspielt hat, dort sind die beiden auch gemeldet, im Luxushotel Mar-a-Lago in Palm Beach.

Als Donald Trump Präsident wurde - und sie First Lady - war eine der vielen Fragen, wie sie mit diesem Amt umgehen würde, von dem so viele Frauen vor ihr gezeigt hatten, dass es mehr sein kann als nur lächeln und winken. Nach vier Jahren ist ein Teil der Antwort: Melania Trump hat selbst das oft nicht mal versucht. Immer wieder zog sie sich tagelang zurück, amerikanische Medien fahndeten nach ihr, Schlagzeile: "Wo ist Melania?"

Detailansicht öffnen Melania Trump am Dienstag nach der Stimmabgabe in Palm Beach, Florida. (Foto: JOE RAEDLE/AFP)

Mitten im Wahlkampf wurde dann ein Telefongespräch öffentlich, das sie 2018 geführt hat und das ihre Abwesenheit erklären könnte. Darin klagt sie ihrer damaligen Beraterin, sie arbeite sich "den Arsch ab" für die Weihnachtsdekoration im Weißen Haus. "Aber das interessiert sie einen Scheißdreck." Sie, das sind offenbar die Journalistinnen und Journalisten, die nur nach der Migrationspolitik ihres Mannes fragten. Sie habe versucht, sich einzubringen, sagt Melania Trump, aber ohne Erfolg: "Es gibt da ein Verfahren und Gesetze." Also kümmert sie sich um den Weihnachtsschmuck, obwohl sie offenbar keine Lust hat, sie sagt: "Ich muss das machen, richtig?" Und vielleicht fasst das auch ihre Zeit als First Lady ganz gut zusammen.

Sie wirkte so nach der Schießerei in El Paso, wo ein Rechtsextremist 22 Menschen getötet hatte. Für die Kameras im Krankenhaus hielt Melania Trump einen Säugling hoch, der Mutter und Vater verloren hatte. Die First Lady tröstete nicht die Nation, sie inszenierte ein Foto mit einem Waisen, dann flogen die Trumps wieder zurück. Vor ein paar Tagen dann sprach sie in Pennsylvania, US-Fahne an US-Fahne, Wahlkampfendspurt. Sie trat ans Pult und sagte: "Ich bin nicht immer einverstanden mit der Art, wie er Dinge sagt." Pennsylvania ist ein umkämpfter Staat, sie hätte noch mal richtig werben können. Stattdessen wirkte sie, nun ja, als müsse sie das machen.

Jill Biden könnte ihrem Mann helfen, wie so oft

Als Donald Trump noch spät in der Nacht ankündigte, er würde sprechen, saßen im CNN-Studio zwei Journalistinnen und ein Journalist. Sie sagten, dass er vermutlich lügen würde, dann log er, dann sagten sie, dass er gelogen hatte. Ein Präsident Biden, das war und ist die Hoffnung vieler, könnte diesen Lügen, diesem Hass ein Ende bereiten. Eine First Lady Biden könnte ihm helfen, wie so oft. Während Joe Biden am Super Tuesday in Los Angeles sprach, stürmten zwei Aktivistinnen auf die Bühne, aber Jill Biden stellte sich vor ihren Mann. Dann erst kamen die Personenschützer. Auf dem Parteitag der Demokraten im August redete sie vor ihm, und als er an der Reihe war, sagte er: "Ich bin Joe Biden, und ich bin Jills Ehemann." Es war ein Spaß. Aber da drückte auch jemand Respekt aus vor einer Frau, die irgendwann mal angefangen hatte, Dinge heil zu machen, und seither nicht aufgehört hat.

Detailansicht öffnen Das Ehepaar Biden bei einem Wahlkampfauftritt in Nashville im Oktober. (Foto: Julio Cortez/dpa)

Noch vor ein paar Tagen, als die Analysen optimistischer waren, als viele noch an einen Sieg der Demokraten glaubten, wäre es also ab Januar die Aufgabe von Joe und Jill Biden gewesen, dieses Land zusammenzuführen. Die Menschen, die den New Yorker lesen oder sich durch Breitbart scrollen, die "Black Lives Matter"-Plakate malen oder Konföderierten-Flaggen hissen, die in der 5th Avenue wohnen oder neben einer stillgelegten Fabrik in Pennsylvania. Die Aufgabe ist gleich geblieben. Aber noch ist nicht klar, ob sie auch anfangen können, sie zu lösen.