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Finanzen„Wir haben einen Ehevertrag gemacht, damit wir für immer Freunde bleiben“

Lesezeit: 10 Min.

Was halten Menschen mit Ehevertrag genau darin fest? Und warum entscheiden sich andere gegen einen Vertrag?
Was halten Menschen mit Ehevertrag genau darin fest? Und warum entscheiden sich andere gegen einen Vertrag? Daniela Rudolf-Lübke

Ein Ehevertrag ist zwar nicht sonderlich romantisch, aber vernünftig – oder? Vier Paare erzählen, weshalb sie sich dafür oder dagegen entschieden haben.

Protokolle: Sophie Kobel, Illustration: Daniela Rudolf-Lübke

Mehr als 300 000 Menschen heiraten jedes Jahr in Deutschland. Wie viele Paare davon einen Ehevertrag abschließen, wird nicht offiziell erfasst, aber Experten gehen davon aus, dass es um die zehn Prozent sind. Aber sie dürften in der Unterzahl sein. Wer will schon über Geld reden, bevor man sich die ewige Liebe schwört? Geschweige denn darüber, was damit im Fall einer Trennung passiert? Dabei können Paare davon profitieren, wenn sie es eben doch tun.

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