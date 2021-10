Ein Polizeifahrzeug fährt auf der Bonanza Creek Ranch an einer Filmkirche vorbei, die von einem Absperrband umgeben ist. Hier ereignete sich der tödliche Schuss.

Pitt Rotter betreut Waffen an Filmsets. Ein Gespräch über den Fall Alec Baldwin und die Frage, ob so etwas auch in Deutschland passieren könnte.