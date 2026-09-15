So ausnahmslos fröhlich wie in Kinderbüchern dargestellt geht es bei vielen Berufen leider nicht immer zu. Zur grauen Realität gehören Fahrradmonteure, deren Blick sich schon verdüstert, sobald ein Kunde bei der Problembeschreibung den Umwerfer mit dem Schaltwerk verwechselt hat. Gleiches gilt für eigentlich schreibgeübte Journalisten, die seltsamerweise manchmal sehr lang brauchen, um Leserbriefe zu beantworten. Und dann gibt es Feuerwehrleute, die einfach Feuerwehrleute sind. Also: kinderbuchfreundlich.

In Deutschland zum Beispiel ist die Feuerwehr die Berufsgruppe, der die Bevölkerung beinahe ausnahmslos zu Füßen liegt. Laut einer Befragung von 2025 sagten 92 Prozent, dass Feuerwehrleute ein hohes oder sehr hohes Ansehen hätten. Werbeagenturmitarbeiter (fünf Prozent), Politikerinnen (elf Prozent) und auch Journalisten (29 Prozent) können auf so eine Zahl ein bisschen deprimiert schauen. Aber was soll man auch sagen, nachdem man den Blick mal nach Oklahoma City gerichtet hat? Vielleicht ist es auch einfach verdient.

Vor ein paar Tagen brach dort im Stadtgebiet auf einem Grundstück ein Mann zusammen. Er war gerade dabei, den Rasen zu mähen. Rasch rückte die städtische Feuerwehr an, die in den USA – anders als in Deutschland – oft auch die medizinische Ersthilfe unternimmt. Sie trugen den stabilisierten Mann in einen Rettungswagen. Der eine oder andere Werbeagenturmitarbeiter oder Journalist hätte im Vergleich nach einer solchen erfolgreich zu Ende gebrachten Kernarbeit schon zum nächsten Kaffeebecher ohne Zucker gegriffen. Nicht so die Feuerwehrleute von Oklahoma City.

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Sie nahmen, wie ein Facebook-Video dokumentiert, den zum Stillstand gekommenen Rasenmäher, warfen den erkalteten Motor wieder an und brachten zu Ende, was der Mann nicht zu Ende bringen konnte. Wenig später war die Wiese fertig gemäht.

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