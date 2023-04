© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Feuerinferno in Koblenzer Wohnhaus - Zwei Personen gerettet. Dramatische Szenen in Koblenz: Ein Wohnhaus gerät in Flammen und das Feuer greift auf das Nachbarhaus über. Die Häuser sind nicht mehr bewohnbar, der Dachstuhl beider Gebäude ist ausgebrannt.