Bei einem verheerenden Brand in einem Pub in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind in der Nacht zum Montag mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 63 weitere Personen wurden verletzt, 22 davon lebensgefährlich, wie die Behörden mitteilten. Demnach ⁠erschwerten blockierte Notausgänge den Gästen, die im dichten Rauch kaum atmen konnten, die Flucht aus dem brennenden Gebäude.

Das Feuer war am Sonntag gegen Mitternacht in dem Pub „Rong Beer ‌Na Ladprao“ in einem belebten ‌Teil im Norden Bangkoks ausgebrochen. Ministerpräsident Anutin Charnvirakul bestätigte die Zahl der Toten nach einem Besuch am Unglücksort. Ersten Einschätzungen der Katastrophenschutzbehörde zufolge löste ein Kurzschluss in einer Klimaanlage an der Decke den Brand aus.

Zeugen zufolge brach das Feuer im vorderen Bühnenbereich aus und breitete sich schnell aus. Viele Menschen ‌seien daraufhin in den hinteren Teil des Gebäudes geflüchtet, wo sich Küche und Toiletten befanden. ‌Der Gouverneur von ‌Bangkok, Chadchart Sittipunt, sagte Reportern, dass zwei Notausgänge blockiert gewesen seien. Vor einem hätten Bierkisten gestanden, vor dem anderen ein Tisch.

Ein Feuerwehrmann berichtete, die meisten Überlebenden hätten Rauchvergiftungen erlitten. „Der Rauch ‌war überall“, sagte Chakrit Khongkom. Viele Opfer seien in den Toiletten gefunden worden, wohin sie vor den Flammen im Eingangsbereich geflüchtet waren. Eine Zeugin berichtete zudem, die Decke habe aus schalldämmendem Schaumstoff bestanden, was zur ⁠schnellen Ausbreitung des Feuers beigetragen haben könnte.

„Rong Beer Na Ladprao“ liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes. Dort halten sich an Wochenenden Zehntausende Menschen auf, darunter auch viele Ausländer. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, ist bisher unklar. Auszuschließen ist das nicht, da Bangkok mit seinen mehr als 8,5 Millionen Einwohnern zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien gehört.

Zahlreiche Rettungswagen parken vor der Bar, in der der Brand ausgebrochen ist. Chanakarn Laosarakham/AFP

Angehörige sollen DNA-Proben abgeben

Die Gaststätte brannte komplett aus. Zurück blieben verkohlte Stühle und Tische, völlig verrußte Wände und geborstene Fenster. Die Polizei sperrte den Brandort ab und kündigte Ermittlungen zur Brandursache an. Angehörige wurden aufgefordert, sich bei den Behörden zu melden und DNA-Proben abzugeben, um die Opfer zu identifizieren.

Es war nicht die erste Feuerkatastrophe dieser Art in Bangkok. So waren 2009 während einer Silvesterfeier im Club „Santika“ im Ausgehviertel Ekkamai 67 Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Besucher wurden verletzt. Funken eines Feuerwerks bei einer Bühnenshow hatten damals den Brand ausgelöst.