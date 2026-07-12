Bei einer Brandkatastrophe in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind nach offiziellen Angaben mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach gegen Mitternacht (Ortszeit) in einem Bierlokal aus, das im Stadtteil Ladprao im Norden der Millionenmetropole liegt. Es gibt auch zahlreiche Verletzte. Auf Bildern war zu sehen, wie enorme Flammen aus dem Restaurant herausschlugen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde gelang es der Feuerwehr und anderen Rettungskräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zur mutmaßlichen Ursache gab es zunächst keine Informationen.

Thailands Ministerpräsident Anutin Charnvirakul sprach bei einem Besuch an dem Unglücksort noch in der Nacht von mindestens 27 Todesopfern. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Thai PBS berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte von mindestens 30 Toten. 17 Frauen und acht Männer seien bereits identifiziert. Nach weiteren Opfern werde noch gesucht. 63 weitere Personen seien verletzt worden, ⁠teilte ein Vertreter der Stadtverwaltung mit. Es handelt sich um eines der schwersten Unglücke dieser Art in der bei Touristen beliebten Metropole ‌seit Jahren.

Die Gaststätte namens Rong Beer Na Ladprao liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes, der auch international bekannt ist. Dort halten sich an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf, darunter auch viele Ausländer. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, war zunächst unklar. Um Mitternacht ist der Markt längst geschlossen. Bangkok mit seinen mehr als 8,5 Millionen Einwohnern gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.

Keine Notausgänge im hinteren Teil des Gebäudes

Die ersten Berichte über einen Brand gingen nach Medienberichten kurz vor Mitternacht in der Notruf-Zentrale ein. Das Feuer habe sich enorm schnell ausgebreitet, hieß es. Auf Handy-Videos war zu sehen, wie Menschen schreiend und in Panik aus dem Lokal rannten. Berichten von Überlebenden zufolge habe sich das Lokal nach Ausbruch des Feuers rasch mit Rauch gefüllt, sagte der Regierungschef. Viele Gäste seien in den hinteren Teil des ‌Gebäudes in die Nähe der Toiletten geflüchtet. Dort habe es ‌jedoch keine Notausgänge ‌gegeben.

Die Rettungskräfte brachten zahlreiche Verletzte zur Behandlung in Krankenhäuser der Umgebung. Zu ihrem Zustand gab es keine genaueren Angaben.

Helfer sind am Bierlokal in der Nähe des Chatuchak-Marktes im Einsatz. Sakchai Lalit/AP/dpa

Nach Informationen des Fernsehsenders war der Brand nach etwa einer halben Stunde unter Kontrolle. Kurze Zeit später kam der Ministerpräsident an den Ort des Geschehens, um sich zu informieren. Er berichtete gegenüber thailändischen Medien von Zeugenaussagen, wonach Rauch aus einem Sicherungskasten ausgetreten sei. Danach sei der Strom ausgefallen und es habe eine schwere Explosion gegeben.