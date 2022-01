Feuer in New York:"Diese Zahlen sind fürchterlich"

Feuer in New York

Löscharbeiten an dem Gebäude in der Bronx.

Von Christian Zaschke, New York

Am späten Sonntagabend äußerte die New Yorker Feuerwehr einen ersten Verdacht: Das verheerende Feuer in einem Wohnhaus im Stadtteil Bronx, bei dem 19 Menschen ums Leben kamen, darunter neun Kinder, ist wohl von einem tragbaren Heizlüfter verursacht worden. 63 Menschen wurden im Lauf des Sonntags mit Verbrennungen und vor allem Rauchvergiftungen in fünf umliegende Krankenhäuser eingeliefert. 13 davon befinden sich laut Angaben der Stadt in kritischem Zustand.

"Diese Zahlen sind fürchterlich", sagte New Yorks Bürgermeister Eric Adams, "dies ist eines der schlimmsten Feuer, das wir in der Stadt in jüngerer Zeit erlebt haben."

Erst vor knapp einer Woche waren in Philadelphia zwölf Menschen bei einem Hausbrand ums Leben gekommen, darunter acht Kinder. Als Brandursache wurde in diesem Fall vermutet, dass eines der Kinder in der Nähe des Weihnachtsbaums mit einem Feuerzeug gespielt hatte. Wie nun in New York war das Feuer in einer Gegend ausgebrochen, in der vorwiegend ärmere Menschen leben.

In der Bronx gibt es viele Gebäude wie das nun betroffene an der East 181st Street. Es ist 19 Stockwerke hoch, Baujahr 1972, und es umfasst 120 Einheiten, darunter Vier-Zimmer-Wohnungen ebenso wie winzige Studio-Apartments. Die meisten dieser Wohnungen werden von der Stadt bezuschusst. Das ist für viele Menschen die einzige Chance, auf dem brutalen New Yorker Mietmarkt eine immerhin halbwegs bezahlbare Wohnung zu finden. Der Preis dafür ist, dass es in diesen Gebäuden mit der Sicherheit nicht immer zum Besten bestellt ist. Es ist jedenfalls wohl kein Zufall, dass solche Fälle in New York nicht in wohlhabenden Vierteln wie der Upper East Side in Manhattan auftreten, sondern in der Bronx, in der viele Einwanderer leben.

Detailansicht öffnen Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, spricht auf einer Pressekonferenz vor dem betroffenen Gebäude. (Foto: Jeenah Moon/AP)

Erst vor ziemlich genau vier Jahren, im Dezember 2017, waren bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Bronx 13 Menschen ums Leben gekommen. Es war zu diesem Zeitpunkt das tödlichste Feuer seit einem Vierteljahrhundert in New York. Als Brandursache machten die Behörden damals aus, dass ein drei Jahre altes Kind an einem Gasherd herumgespielt habe.

Von dem tödlichen Feuer an diesem Sonntag ist bisher bekannt, dass es um elf Uhr morgens in einer zweistöckigen Wohnung ausbrach, die sich im zweiten und dritten Stockwerk des Gebäudes befindet. Offenbar haben die Bewohner bei ihrer Flucht aus der Wohnung die Eingangstür offengelassen, was dazu führte, dass sich Flammen und Rauch rasch im ganzen Gebäude ausbreiteten.

Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte am Sonntag: "Wieder und wieder sagen wir: Schließt die Tür, schließt die Tür, um die Verbreitung des Feuers einzudämmen!" Tatsächlich erhalten viele der in New York lebenden Menschen einmal im Jahr eine E-Mail, in der ihnen erklärt wird, was sie im Fall eines Brandes beachten sollten. Das Schließen der Türen wird dabei immer betont.

Opfer auf jedem Stockwerk

Die Feuerwehr war am Sonntag nach eigenen Angaben nach drei Minuten am Gebäude. Obwohl rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz waren, dauerte es fast vier Stunden, bis alle Flammen gelöscht waren. Feuerwehrchef Nigro sagte, die Feuerwehrleute hätten auf jedem Stockwerk Opfer gefunden. Manche hätten Herzinfarkte erlitten, manche schwere Rauchvergiftungen.

Ein Vater, der zurück in seine brennende Wohnung rannte, nachdem er bemerkte, dass eine seiner Töchter nicht bei der Familie war, verbrannte sich laut New York Times Nase und Lippen. Immerhin: Die acht Jahre alte Tochter und der Vater haben überlebt.

Oswald Feliz, der örtliche Abgeordnete im Stadtparlament, sagte, dass es "die ärmsten New Yorker" getroffen habe. Diese stünden nun nicht nur vor dem Problem, neue Wohnungen zu finden, sondern Wohnungen, deren Mieten in gleicher Weise von der Stadt kontrolliert werden. Davon gibt es tatsächlich immer weniger. Wer in New York eine Wohnung mit von der Stadt festgesetzter Miete gefunden hat, zieht in der Regel nie wieder aus.

Was den Bewohnern des verbrannten Gebäudes Hoffnung geben könnte: Es gehört der Camber Property Group. Diese spezialisiert sich darauf, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, für Menschen mit wenig Geld. Die Eigentümer gehören also nicht zu den brutalsten New Yorker Immobilienhaien, die jedes Mal die Miete erhöhen, wenn der Wind die Richtung wechselt.

Für Eric Adams, der sein Amt erst vor wenigen Tagen angetreten hat, wird der Brand in der Bronx zur ersten großen Bewährungsprobe. Er hat versprochen, dass er für die Opfer des Feuers da sein werde. Er werde dafür sorgen, dass sie wieder angemessene und bezahlbare Wohnungen finden. Ein Versprechen, das in New York, dessen Immobilienmarkt trotz der Nachwehen der Pandemie schon wieder komplett am Limit ist, nicht leicht zu halten sein wird.