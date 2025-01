Sheriff: „Wie eine Atombombe“

Etwa 10 000 Gebäude sind Medienberichten zufolge den verheerenden Bränden bereits zum Opfer gefallen. Es sehe aus, als ob „eine Atombombe in diesen Gebieten abgeworfen wurde“, sagte der Sheriff des Bezirks Los Angeles, Robert Luna, zur Lage in den betroffenen Regionen.

Brände sind weiter außer Kontrolle

Nach Angaben von der Feuerwehrchefin der Stadt Los Angeles, Kristin Crowley, verbrannten allein im Viertel Pacific Palisades seit Dienstag mehr als 5300 Häuser. Beim sogenannten Eaton Fire nahe Pasadena wurden hingegen bislang etwa 4000 bis 5000 Gebäude zerstört oder beschädigt, darunter Ein- und Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte, wie Anthony Marrone, Feuerwehrchef im Los Angeles County, bestätigte.

900 zusätzliche Feuerwehrleute entsandt

Während zwei der großen Feuer am Donnerstag eingedämmt werden konnten, brach gleichzeitig ein neues aus, das sogenannte Kenneth Fire im Gebiet der West Hills und Hidden Hills zwischen Los Angeles und Ventura. Es bewegte sich zeitweise gefährlich schnell auf Wohnhäuser in der hügeligen Region zu, so die Feuerwehr. Auf Videos war eine heftige Rauchentwicklung zu sehen. 900 zusätzliche Feuerwehrleute sollten entsandt werden, berichteten US-Medien unter Berufung auf Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Nach mehreren Stunden konnte das Voranschreiten der Flammen Berichten zufolge aber eingedämmt werden.

Das größte der derzeit fünf im Großraum LA wütenden Feuer brennt auf einer Fläche von 8000 Hektar

Das größte der derzeit fünf im Großraum Los Angeles wütenden Feuer - „Palisades Fire“ genannt - brenne aktuell auf einer Fläche von rund 8000 Hektar, teilte die Feuerwehr weiter mit. Das sind circa 80 Quadratkilometer. Das „Eaton Fire“ wuchs derweil auf mehr als 5500 Hektar an (55 Quadratkilometer). Es sei „weiterhin zu null Prozent“ eingedämmt, sagte Feuerwehrchef Marrone.

Vorläufige Schätzung: Gesamtschaden und wirtschaftliche Verluste könnten bei 135 bis 150 Milliarden US-Dollar liegen

Die Zahl der Toten könnte weiter steigen. Sheriff Luna hatte zuvor gezögert, konkrete Angaben zu machen. Angesichts der Verwüstung erwarte er keine guten Nachrichten in Bezug auf die Opferzahlen. Auch die materiellen Schäden sind enorm: Laut einer vorläufigen Schätzung des privaten US-Wetterdienstes AccuWeather könnten der Gesamtschaden und die wirtschaftlichen Verluste bei 135 bis 150 Milliarden Dollar (131 bis 146 Milliarden Euro) liegen. Es handele sich um eine der kostspieligsten Waldbrandkatastrophen in der modernen Geschichte der USA, sagte Chefmeteorologe Jonathan Porter. Viele Häuser im Wert von Millionen Dollar seien zerstört worden.

Biden: Mittlerweile 360 000 Menschen in Sicherheit gebracht

US-Präsident Joe Biden sagte, nachdem er am Donnerstagabend (Ortszeit) über die Lage unterrichtet worden war, dass bislang bereits 360 000 Menschen aus den am stärksten betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht worden seien. Biden bezeichnete die Feuer als die schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens.

Katastrophenmanagement der Stadt Los Angeles rückt in den Fokus

Zuletzt war auch das Katastrophenmanagement der Stadt Los Angeles in den Fokus gerückt. Anwohner der betroffenen Gebiete berichteten einem Reporter zufolge etwa von nicht funktionierenden Hydranten, fehlendem Löschwasser und nicht anwesenden Rettungskräften. Karen Bass, die Bürgermeisterin der Stadt, teilte dazu mit: Extreme Wetterbedingungen, vor allem starke Winde, hätten die Lage verschärft und den Einsatz von Löschflugzeugen behindert. „Wir wissen auch, dass Feuerhydranten nicht für derartige massive Zerstörungen ausgelegt sind.“

Bürgermeisterin: „Unsere oberste Priorität ist es jetzt, Leben zu retten“

Auf Kritik an Budgetkürzungen für die Feuerwehr erklärte Bass, dass diese keine Auswirkungen auf die aktuelle Krise gehabt hätten. Zuletzt war das Feuerwehrbudget um rund 18 Millionen US-Dollar (etwa 17,5 Millionen Euro) gekürzt worden. „Unsere oberste Priorität ist es jetzt, Leben zu retten, Leben zu schützen, Häuser zu retten. Ich bin nicht hier, um über den Stand unseres Haushalts zu sprechen“, sagte Bass weiter.

Festnahmen wegen Plünderungen - Polizei erwägt Ausgangssperren

Doch nicht nur vor den Flammen müssen Menschen, die aus ihren Häusern geflohen sind, Angst haben: Die Feuerkatastrophe rief den Behörden zufolge auch Kriminelle auf den Plan. Mindestens 20 Verdächtige seien bisher im Zusammenhang mit Plünderungen festgenommen worden, sagte Kathryn Barger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles. Barger nannte die Plünderer „Opportunisten“ und fügte vor Journalisten hinzu: „Ich werde nicht tatenlos zusehen und zulassen, dass eine bereits traumatische Erfahrung noch schlimmer wird.“ Die Polizei erwägt Ausgangssperren.

Football-Spiel wird nach Arizona verlegt

Der Alltag in der Region steht weitgehend still. Schulen bleiben auch heute geschlossen, den Behörden zufolge vor allem wegen der schlechten Luftqualität. Die Situation hat auch Auswirkungen auf die Spielpläne der Sportligen, wie die Football-Liga NFL: Das für Montag geplante Playoff-Spiel der Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings wurde nach Arizona verlegt, wie die NFL bekanntgab. Sie begründete den Schritt mit der Sorge um die Luftqualität in Los Angeles und der ohnehin schon großen Belastung für Polizei und Feuerwehr. Dichter Rauch liegt über der Stadt, viele Menschen tragen Masken, um sich vor den schädlichen Partikeln zu schützen.

Vizepräsidentin Harris sagt Deutschland-Besuch ab

Auch die Pläne der US-Vizepräsidentin Kamala Harris änderten sich: Sie sagte wegen der Feuerkatastrophe einen geplanten Besuch in Deutschland ab. Ursprünglich wollte Harris am 17. Januar die Air Base Spangdahlem in der Eifel besuchen und dort auch mit US-Soldaten sprechen. Die Reise sollte sie vor Deutschland auch auf US-Militärstützpunkte in Singapur und Bahrain führen.