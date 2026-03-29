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Baden-WürttembergFeuer bricht in Club in Kehl aus

Die Feuerwehr ist am frühen Morgen immer noch im Einsatz (Symbolbild).
Die Feuerwehr ist am frühen Morgen immer noch im Einsatz (Symbolbild). Rolf Vennenbernd/dpa

Die 750 Feiernden konnten sich ins Freie retten. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

In einem Club mit etwa 750 feiernden Menschen im baden-württembergischen Kehl ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude sei daraufhin evakuiert worden, die Gäste retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen seien wegen „der Gesamtsituation“ vom Rettungsdienst behandelt worden. Sie seien unverletzt geblieben, aber wegen des Stresses behandelt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ins Krankenhaus mussten sie nicht.

Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude in dem Industriegebiet im Ortenaukreis über. In dem Gebäude sei nur der Club, angrenzende Häuser seien nicht in Gefahr. Am Morgen liefen die Löscharbeiten der Feuerwehr noch. Wie teuer der Schaden wird und warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Vor Ort waren den Aussagen zufolge mindestens 80 Einsatzkräfte von der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes.

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