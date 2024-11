Im Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Hamburger Unternehmerfamilie Block ist ein Mann auf Zypern festgenommen worden. Der 35-Jährige stehe im Verdacht, daran beteiligt gewesen zu sein, die Kinder in der letztjährigen Silvesternacht gewaltsam von Dänemark nach Deutschland gebracht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er sei bereits am 27. September bei seiner Einreise nach Zypern verhaftet worden.Der Beschuldigte soll die portugiesische und die israelische Staatsbürgerschaft haben. Zuvor war auf Antrag der Hamburger Staatsanwaltschaft ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Zielfahnder des Landeskriminalamts hätten den Beschuldigten nach Hamburg gebracht, hieß es. Seit November sitze er in Untersuchungshaft. Zuvor berichtete die Bild. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen vor, zusammen mit weiteren Personen dem Vater der Kinder in Dänemark aufgelauert, ihn angegriffen und ihm die in seiner Obhut befindlichen Kinder mit Gewalt entzogen zu haben.