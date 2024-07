Die Unionsfraktion will an diesem Donnerstag einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, mit dem vor allem Frauen besser vor Gewalt geschützt werden sollen. Der Staat habe die Verpflichtung, heißt es in dem 19 Seiten langen Entwurf, verletzliche Personen besonders zu schützen, „neben Kindern insbesondere auch Frauen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung“. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen CDU und CSU auf eine Verschärfung des Strafrechts.