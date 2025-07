Felix Neureuther , 41, ehemalige Skirennläufer und vierfacher Vater, verliert manchmal den Überblick. In der RTL Sendung Gala am vergangenen Samstag räumte er im Gespräch mit Moderatorin Janin Ullmann ein: „Ich bin schon ein sehr chaotischer Mensch.“ Seine Ehefrau, die ehemalige Biathletin Miriam Neureuther, sorge dafür im gemeinsamen Haus in Garmisch-Partenkirchen für Ordnung. „Wie sie das alles wuppt daheim“, so Neureuther, „alles im Kopf zu haben, was die Kinder brauchen. Wann wer wohin muss. Von Klamotten über Schule, Essen, Organisation und so weiter.“ Er versuche aber natürlich auch, sie „so gut wie es geht in jeder Form zu unterstützen“.

Mini, circa 30 Jahre alt, Teddybär, ist weiterhin verschollen. Sein Besitzer, Marcus Erlenbauer, 45, Bielefelder Galerist, und dessen Lebensgefährte hatten bei einem Berlinbesuch Anfang Juni in einem Lokal an der Straße Unter den Linden ihre Wertsachen kurz aus den Augen verloren. Diebe griffen zu. Dabei verschwand auch der gut zwölf Zentimeter große Teddy. Trotz umfangreicher Suche unter anderem mithilfe von Plakaten und Aufrufen in sozialen Medien sei er nicht wieder aufgetaucht, teilte Erlenbauer der Deutschen Presse-Agentur mit. „In der Zwischenzeit haben wir an die 1000 Flugblätter an unterschiedlichen Stellen aufgehängt.“ Der Finderlohn ist inzwischen von 1000 auf 5000 Euro erhöht worden. Ein eigener Webauftritt in mehreren Sprachen bittet außerdem um Hilfe in dem Fall. „Einen kleinen Lichtblick gibt’s dennoch“, so Erlenbauer. „Ich habe nach intensiver Recherche die Firma ausfindig gemacht, die seinerzeit das Bärchen produziert hat. Diese Firma sitzt in den USA und hat wohl noch einen allerletzten Bären in gelbem Strampelanzug.“ Die Geschichte des Teddydiebstahls hatte bei vielen Menschen in Deutschland Reaktionen ausgelöst und ging im Internet viral. Erlenbauer zufolge gab es zahlreiche aufmunternde Nachrichten, zum Teil auch telefonisch. Der Teddy sei sein Talisman, den er seit 30 Jahren habe. „Er ist mir von meiner Mutter, die sehr tragisch gestorben ist, noch zuletzt geschenkt worden“, sagte Erlenbauer. Der Verlust habe ihn erschüttert.

Manuel Neuer, 39, und seine Frau Anika, 25, haben am Wochenende ein zweites Mal geheiratet. Das berichten das Magazin Bunte und die Bild-Zeitung übereinstimmend. Nach den Medienberichten fand die Hochzeit des Sportlerpaars im Südtiroler Schloss Freudenstein statt. Das Paar hatte 2023 im engsten Freundes- und Familienkreis standesamtlich in Tegernsee geheiratet.

Leo XIV., 69, Papst, hat überraschend eine Verlängerung seiner Sommerpause in den Albaner Bergen südöstlich von Rom angekündigt. Am Ende des Mittagsgebets mit mehreren Tausend Menschen in Castel Gandolfo sagte er am Sonntag: „Ich werde in einigen Tagen in den Vatikan zurückkehren.“ Das genaue Datum seiner Rückkehr ließ er offen. Anders als seine Vorgänger wohnt Leo XIV. derzeit nicht im Apostolischen Palast von Castel Gandolfo, sondern in der ebenfalls zur dortigen Sommerresidenz gehörenden Villa Barberini. In den vergangenen zwei Wochen hat er mehrere öffentliche Gottesdienste gefeiert und einige wenige offizielle Besucher empfangen. Aus seinem Umfeld hieß es zudem, er wolle die Sommerpause nutzen, um an seiner ersten Enzyklika zu schreiben.