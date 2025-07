Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist beim Absturz mit seinem motorisierten Gleitschirm in Italien erst beim Aufprall gestorben. Das teilte der zuständige Staatsanwalt Raffaele Iannella in der Stadt Fermo der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte bereits die Bild-Zeitung berichtet, dass Baumgartners Wirbelsäule bei dem Sturz im unteren Bereich des Rückens gebrochen und das Rückenmark geschädigt worden sei. Zuvor waren Spekulationen aufgekommen, Baumgartner könnte bereits in der Luft gestorben sein, etwa durch einen Herzinfarkt. Möglich wäre aber auch, dass er wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verlor. Der Tote wurde nach einer ersten Untersuchung am vergangenen Freitag nun noch einmal genauer obduziert. Das Ergebnis wurde noch nicht veröffentlicht, der Staatsanwalt wollte sich nicht auf einen Termin festlegen.