Von Marcel Laskus

Ach, Februar, warum willst du größer sein, als du bist? Zu bieten hast du wenig: kaum Vitamin D, null bundesweite Feiertage, mittlerweile nicht mal mehr verlässlich Schnee. Dafür nimmst du, und wie. Den Willen, aufs Fahrrad zu steigen, die letzten sommerlichen Pigmente, die den lebenden Menschen vom Vampir unterscheidbar machen. So sehr fürchtet man dich, dass selbst die EU-Kommission nie auf die Idee kam, dich - der DIN-konformen Normierung wegen - um ein, zwei Tage zu verlängern. Die nach dem gregorianischen Kalender lebende Menschheit mag in vielem zerstritten sein; vereint scheint der auf der Nordhalbkugel lebende Teil immerhin gegen dich, den Monat des dauergrauen Grauens.

All denen gebührt an dieser Stelle Dank, die sich darum bemühen, dich so kurz und klein zu halten, wie du bist. Und das ist gar nicht so leicht. Erst vor wenigen Tagen wurde an einer Baustelle im sächsischen Radebeul ein Halteverbotsschild mit dem Datum "ab 31.2." aufgestellt, vielleicht eine Guerilla-Aktion deiner im Untergrund agierenden Unterstützer. Die Bild-Zeitung titelte sogleich: "Peinlich-Fehler auf Straßenschild". Ein Verkehrsexperte versicherte: "Das Zusatzzeichen ist nichtig, weil das Datum nicht existiert." Ein Glück.

Als ein Autofahrer in Fulda vor einigen Jahren bei einer Polizeikontrolle seinen Ausweis vorzeigte, stand da als Geburtsdatum: "30. Februar." Die Polizei nahm den Mann fest, keine Gnade für Februar-Strecker. Oder in Braunschweig. Dort wurde 2013 ein Bus-und-Bahn-Kunde mit einem Ticket erwischt, das bis zum 30. Februar gültig sein sollte. Den Mann erwartete ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Beförderungserschleichung. Offiziell. Inoffiziell war es ein statuiertes Exempel: Alle vier Jahre kriegst du einen 29. Tag, lieber Februar, mehr aber auch nicht.

