Nicole Büttner , 40 oder 41, Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg , hat noch Wettschulden offen. „Ich rasiere mir eine Glatze, wenn wir den Einzug in den Landtag verpassen. Alles weg. Radikal“, sagte sie der Schwäbischen Zeitung vor der Landtagswahl im Südwesten. Sie reagierte damit auf einen Vorschlag des Reporters, um etwas zu wetten, das „wehtun“ solle. Büttner selbst legte den Wetteinsatz fest. Nun hat die FDP am Sonntag mit 4,4 Prozent den Einzug in den Landtag verpasst, Nicole Büttner hat ihre Frisur aber bislang nicht verändert. Dem Spiegel sagte sie , das Thema und die Nachfragen, wann sie ihre Schulden denn nun begleiche, nerve sie: „To be honest: Wenn Sie angesichts der ernsten Lage im Land nur über die Wette sprechen wollen, verstehe ich das nicht.“ Als sie im Januar ihre Haare ins Spiel brachte, habe es noch genug Gründe für Optimismus gegeben. Sie bereue aber nicht, die Wette eingegangen zu sein. „In den nächsten Tagen“ solle entschieden werden, wann ihre Haare gehen: „Ich bin jemand, der etwas durchzieht.“

Kevin Lamarque/REUTERS

Trump-Anhängerin, im fortgeschrittenen Alter, verliert bei einer Trump-Rally in Kentucky kurzzeitig das Bewusstsein. US-Präsident Donald Trump, 79, wetterte gerade gegen den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, 58, als hinter ihm Zuhörende die Hände hoben und nach einem Arzt riefen. Als Trump das realisierte, fragte er in die Menge: „Haben wir einen Doktor im Haus? Einen Doktor?“ Der Doktor, der sich fand – neben den Sanitätern –, war Mehmet Oz, 65, selbst republikanischer Politiker. Während sie die kollabierte Frau behandelten, schlug Trump vor, einen Song zu spielen: „Wollt ihr einen Song hören? Denkt ihr, die Leute Backstage hören mich? Wie wäre es mit ‚Ave Maria‘, weil alles gut gehen wird? Wie wäre es, das jetzt sofort anzumachen?“ Das Lied wurde allerdings nicht angemacht. Als die Frau wieder auf den Beinen stand, winkte sie und Mehmet Oz signalisierte, sie sei in Ordnung.

Jeanette Biedermann, 46, Sängerin und Schauspielerin, ist zum ersten Mal schwanger. Auf Instagram postete sie ein Bild mit Babybauch und rotem Kleid und schrieb dazu: „Ja, ich bin schwanger!“ Das Thema Kinderkriegen habe sie „in die Hände der Natur gelegt“, schrieb sie weiter. „Für mich war immer klar, wenn das für mich bestimmt ist dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay.“ [sic] Nun sei es eine „riesen Überraschung“ [sic] gewesen, die als Weihnachtsgeschenk zu ihnen gekommen sei. „Nach all den turbulenten Jahren“ beginne für sie nun ein neues Leben.

Von links nach rechts: Jack Osbourne, Sharon Osbourne, Kelly Osbourne und Sid Wilson. Jordan Strauss/Invision/dpa

Jack Osbourne, 40, Sohn von Ozzy Osbourne, benennt seine Tochter nach Ozzy Osbourne. „Ich stelle euch Ozzy Matilda Osbourne vor“, schrieb Jack Osbourne unter einen kurzen Schwarz-Weiß-Clip auf Instagram, in dem ein schlafendes Baby zu sehen ist. „Sie ist perfekt“, hieß es in seiner Instagram-Story. Wie das US-Magazin People berichtete, ist es das fünfte Kind von Jack Osbourne und das zweite mit seiner Ehefrau Aree Osbourne. Ozzy Osbourne war am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben.