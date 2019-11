Mit der Ernennung von Hansi Flick geht der große FC Bayern vordergründig betrachtet ein Risiko ein. Nörgler und Niezufriedene, und von denen gibt es im Umfeld des Vereins ein paar, mögen einwenden, dass der Vorname des neuen Cheftrainers ein wenig arg niedlich geraten ist angesichts der großen Aufgabe und ausgerechnet an jene Wellensittich-Unterart erinnert, die am zierlichsten und kleinsten gewachsen ist, den Hansi-Bubi-Wellensittich.

Der Website "Wellensittich Infoportal" ist zwar zu entnehmen, dass der Hansi-Bubi ein "Vielflieger" und ein "Akrobat der Lüfte" sei, aber das hilft wenig, auch eingedenk der Tatsache, dass der Münchner Konkurrenzverein TSV 1860 über einen Löwen als Wappentier verfügt. Schwerer wiegt, dass dem Portal sittiche.de zufolge "Hansi" das Ranking der Sittichnamen zwar 2001 anführte, 2011 aber schon nicht mehr in den Top Five vertreten war.

Außerdem ist beim FC Bayern die Tradition, Trainer zu berufen, deren Name mit einem i verniedlichen wird, eher unterentwickelt. Es gibt den Franz, den Ottmar, den Jupp und den Pep. Auf den anderen Seite gibt es nur den Klinsi. Und wir wissen ja, wie das ausging.

Das i als Diminutivsuffix, wie die Linguisten sagen, führt uns gedanklich zurück in die Schulzeit, als Basti und Flori auf dem Bolzplatz kickten und unter der Schulbank von der Susi oder der Steffi heimlich ein Briefchen zugeschoben bekamen mit den drei Optionen ja, nein, vielleicht.

Einige Monate Welpenschutz

So einem Basti oder Flori, das ist der Vorteil, kann man kaum böse sein, selbst wenn sie richtig Mist gebaut haben. Ein Basti oder Flori changiert geschickt zwischen Lausbubentum und Kinderschokoladengesicht, und wenn Hansi die nur leicht gereifte Version von Basti und Flori ist, dann genießt der neue FC-Bayern-Trainer mögicherweise allein aufgrund seines sympathieträgerhaften Vornamens wenigstens einige Monate Welpenschutz.

Es gab zwischenzeitlich auch den Versuch, das kleine i richtig groß rauszubringen. Ein Computerkonzern aus Kalifornien zog es vom Ende des Wortes an den Anfang - und ließ die Namen seiner Produkte stets mit i beginnen. Mittlerweile sind die Marketingleute wieder davon abgekommen. Sie haben eingesehen, dass das i eben nicht für eine erhabene Technologiet, sondern für knuffiges Kumpeltum. Selbst wenn, in ihren coolen Momenten, die Jugend sagt, das i, so schmal und schmächtig, wie es dasteht, sei der Lauch unter den Buchstaben, in schwachen Momenten still und heimlich, ersetzten sie den i-Punkt dann doch wieder durch ein Herzchen.

Wer weiß, wenn Hans-Dieter Flick die nächsten Spiele gewinnt, vielleicht kommt diese Zeit dann zurück. Und vielleicht kriegt sogar der Hoeneß Uli dann noch ein Herzchen auf den Namen gemalt, von den Fans an der Säbener Straße.