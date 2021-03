Von Oliver Klasen

Wer ein richtiger FC-Bayern-Fan ist, der räumt seinem Verein in der Wohnung gebührenden Platz ein. Trikots im Kleiderschrank (nur aus den Meisterjahren) sowie diverse im Fanshop erstandene Devotionalien. Derzeit gibt es im Angebot etwa den Kulturbeutel "Mia san Mia", das Lederarmband "Rekordmeister" und eine Baby-Nuckelflasche in Masskrug-Form. Aber wer will schon eine Babyflasche, wenn man im Netz auch Nachbildungen des Champions-League-Henkelpotts bestellen kann? Je nach Größe der heimischen Vitrine gibt es bis zu 15 Zentimeter große Exemplare.

Doch auch das reichte einem FC-Bayern-Fan nicht. Man muss gierig sein, sagte schon der große Oliver Kahn. Deshalb orderte ein 30-Jähriger aus München einen der Größe des Vereins angemessenen Pokal. 73,5 Zentimeter und blank poliert, so wie der echte eben. 400 Euro bezahlte der FCB-Anhänger, die Lieferung kam von einem Online-Shop aus China, ist ja am Ende des Tages ein wichtiger Zukunftsmarkt für so einen Weltverein.

Nun gibt es aber die gewissenhaften Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamtes Garching-Hochbrück. Bei einer Stichprobenkontrolle fiel das Paket aus China auf, der gefälschte Henkelpott wurde beschlagnahmt. Denn nicht vom Originalhersteller, in diesem Fall der Uefa, lizenzierte Markenartikel in die EU einzuführen, ist verboten. "War ein Eigentor", sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes, der sich am Telefon als Herr Meister vorstellt. Am Ende zählen eben nur sportliche erkämpfte Siege, Trophäen auf Bestellung gibt es nicht, auch wenn missgünstige Fans anderer Vereine das dem FC Bayern manchmal vorwerfen.

