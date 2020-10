Fat Bear Week in Alaska

Der Braunbär, auch als "Jumbo Jet" bekannt, gewinnt den Titel des fettesten Bären seines Nationalparks in Alaska. Über einen lustigen Wettstreit mit ernstem Hintergrund.

Von Sophie Kobel

Den Instagram-Begriff "Body Positivity" im Alltag auszuleben und dadurch mehr Liebe zum eigenen Körper aufzubauen, das haben sich Frauen auf der ganzen Welt zum Ziel gesetzt. Um den Kampf mit dem Körperfett dreht sich diese Woche auch alles im Katmai-Nationalpark in Alaska, denn dort findet die alljährliche "Fat Bear Week" statt. Auch hier wird fleißig auf Social Media gepostet, Frauen finden sich auf der offiziellen Instagram-Seite des Wettbewerbs allerdings keine. Hier zählen nur die Braunbären und Braunbärinnen und die Frage: Welches der Tiere hat es geschafft, über die Sommermonate am meisten Fett für den kommenden Winterschlaf einzulagern? Und wer bekommt beim Online-Voting die meisten Stimmen? Klingt lustig - der Wettstreit hat aber auch einen ernsten Hintergrund.

Seit Dienstagabend gibt es einen Gewinner: Mit einem Video bei Instagram feiern die Ranger des Katmai-Nationalparks den diesjährigen Spitzenreiter. Die User bekommen den breiten Rücken des Braunbär-Männchens "747" in seinem Lieblings-Wasserfall zu sehen. Darunter steht: "Der Lord des Specks, der dickste der dicksten Bären, der talentierte, brilliante, fetteste Bär der Welt ist: 747". Der Siegerbär, der auch den Spitznamen "Jumbo Jet" trägt, danke dabei den über 30 Lachsen, die er jeden Tag gefressen habe um seine Speckrollen zu vermehren und den entspannenden Massagen durch den Brooks-River.

Zum bereits sechsten Mal veranstaltet der Park den jährlichen Fat Bear Wettbewerb. Die Kandidaten selbst bekommen von dem um sie veranstalteten Trubel allerdings nichts mit. So werden "Holly", "Chunk", "747" und die anderen Braunbären weder eingefangen, noch gewogen. Es handle sich hierbei um "keinen wissenschaftlichen Vergleich, sondern um einen reinen Beliebtheitswettbewerb", sagt Rangerin Amber Kraft. Mit Erfolg: Die Fans lieben ihre Bären. Über 140 000 Stimmen wurden seit dem Auftakt der Fat Bear Week abgegeben, und auch Kommentare zur Untermalung der jeweiligen Wahl finden sich auf der Website: "Er hat einen massiven Kopf und so eine riesige Schnauze, die ich einfach liebe", schwärmt eine Betrachterin über ihren haarigen Favoriten.

Ein weltweites Publikum klickt sich jedes Jahr eine Woche lang durch Vorher-Nachher-Fotos der Kandidaten, die in Sachen "Wow-Effekt" so mancher Fitness-Bloggerin das Wasser reichen können. Denn Braunbären können während des Winterschlafs bis zu 40 Prozent ihrer Körperfülle verlieren und sind im Frühjahr oftmals sehr mager. Bis zum Herbst müssen sie enorm an Gewicht zunehmen, um es über den Winter zu schaffen.

Detailansicht öffnen "747" bei der Arbeit: Im Brooks River findet der Braunbär genug Lachse, um für den Winter vorzusorgen. (Foto: U.S. National Park Service/via REUTERS)

Doch das ist nur möglich, wenn die Lachs-Vorkommen im Brooks-River für alle Bären ausreichen. Und das ist nicht immer der Fall: Wegen ungewöhnlicher Hitze seien die Lachszüge im vorigen Sommer viel später gekommen, erklärt Rangerin Kraft. Die Braunbären hätten zwar genug Fressen gefunden, doch die Folgen des Klimawandels bereiten ihr Sorgen. Der Wettstreit soll daher auch über den gefährdeten Lebensraum und das Ökosystem der rund 2200 Braunbären im Katmai-Nationalpark aufklären. Über eine Webcam kann man die zukünftigen Fat Bears von Juni bis Oktober dabei beobachten, wie sie an den Wasserfällen Lachse fangen. Denn die Region hat Glück: Hier gibt es mithin die größten Lachsvorkommen der Welt. In dieser Saison, mit normal kühlem Wetter, mangelte es nicht an Kalorien. Neben Lachsen verspeisten die Bären auch große Mengen Kräuter und Beeren.

Eine extra Belohnung für "747" gibt es allerdings nicht. Ein ausgeruhter Winterschlaf ist sein Lohn für die Mühen des Sommers.