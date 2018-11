5. November 2018, 08:25 Uhr Familiendrama in den USA Pilot und Hochzeitspaar sterben bei Hubschrauberabsturz

Ein junges Paar wird auf einer texanischen Ranch getraut. Kurz darauf kommen die beiden sowie ein Helikopterpilot bei einem Absturz ums Leben. Die Unfallursache ist unklar.

Beim Absturz eines Hubschraubers im US-Bundesstaat Texas sind Medienberichten zufolge ein kurz zuvor vermähltes Paar und ein Hubschrauberpilot ums Leben gekommen. Nicht einmal zwei Stunden nach ihrer Hochzeit am vergangenen Samstag hätten die beiden die Familien-Ranch mit dem Helikopter verlassen. Dem TV-Sender ABC liegt ein Video vor, das offenbar das Paar zeigt, das unter dem Jubel der Hochzeitsgäste in Richtung des wartenden Helikopters schreitet, der kurz darauf mit den beiden an Bord abhebt.

Bei dem Flug seien die beiden dann tödlich verunglückt, berichtete der Sender Fox News unter Berufung auf Angehörige und Freunde. Die Unfallermittlungsbehörde National Transportation Safety Board (NTSB) bestätigte am Sonntag (Ortszeit) Untersuchungen zu einem Hubschrauberabsturz im texanischen Uvalde, offizielle Angaben zu den Opfern gab es zunächst aber nicht.

Ein von US-Medien zitierter Familienfreund berichtete demnach auf Facebook, dass neben den Frischvermählten auch der Pilot bei dem Unglück ums Leben gekommen sei. Auch eine Studenten-Zeitung trauerte um das Paar, das an der Uni im texanischen Huntsville studiert habe.