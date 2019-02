7. Februar 2019, 20:32 Uhr Familien sicher im Netz Zocken Sie mit Ihren Kindern!

Kinder spielen mit einem Smartphone. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät, die Smartphones, Computer, Tablets und Fernseher nur zeitlich begrenzt in Kinderhände zu geben.

Die jüngsten Hackerangriffe haben viele Eltern verunsichert. Wie kann man seine Familie im Netz schützen? Sichere Passwörter alleine reichen nicht. Wichtig ist, sich für den Nachwuchs zu interessieren.

Von SZ-Autoren

Wie kann man seine Familie vor Hackern schützen? Wie macht man seine Kinder sinnvoll mit dem Thema IT-Sicherheit vertraut? Mitte Januar hat die SZ ihre Leser befragt, was sie zum Thema IT-Sicherheit in der Familie bewegt. Die Digital-Experten der Redaktion beantworten die interessantesten Fragen.

Welches Passwort soll mein Kind wählen?

Richten Sie Ihrem Kind nicht das Passwort ein, das Sie selbst benutzen. Die Grundregeln für ein sicheres Passwort sind für Kinder dieselben wie für Erwachsene: Bei neuen Geräten immer die voreingestellten Passwörter ändern. Keine einzelnen Wörter verwenden, besonders gängige Passwörter wie "passwort" oder "123456" sind tabu. Wer manche Buchstaben durch Sonderzeichen ersetzt, sollte wissen: Solche billigen Tricks können die Algorithmen der Hacker auch. Ab acht Zeichen ist ein Passwort einigermaßen sicher, besser sind zwölf oder 16 Zeichen. Wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, es sich zu merken, sind Sätze aus mehreren Worten einfacher zu merken. Schlecht sind allerdings offensichtliche Phrasen wie "DuKommstNichtVorbei", denn die lassen sich in diesem Kontext leicht erraten.

Wie sichere ich mein Heimnetzwerk ab?

IT-Sicherheit zu Hause fängt mit einem gut gesicherten Heimnetzwerk an. Erster Schritt sollte es sein, das voreingestellte Wlan-Passwort zu ändern. Ebenfalls ändern sollten Sie das Passwort für den Zugang zu Ihrem Router, wie in der Anleitung beschrieben. Den Fernzugriff auf den Router sollten Sie deaktivieren - wenn Sie den beruflich brauchen, kennen Sie sich ohnehin so gut aus, dass diese Tipps für Sie überflüssig sind. Alle für Router und Wlan verwendeten Passwörter sollten gängigen Regeln zur Passwortsicherheit entsprechen. Ebenfalls essenziell: Achten Sie darauf, dass alle Geräte die neuesten Software-Updates verwenden.

Das gilt für Router, Betriebssysteme und Apps auf Mobilgeräten ebenso wie für alle anderen Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Dazu gehört heutzutage in vielen Haushalten alles Mögliche, vom Fernseher bis zum Thermostat oder gar dem Toaster. Angriffe auf Ihr Heimnetzwerk müssen nämlich nicht über Ihren Router erfolgen, Hacker können auch über andere Geräte eindringen, die mit dem Internet verbunden sind. Deshalb sollten Sie sich beim Kauf neuer Geräte immer die Frage stellen, ob diese tatsächlich mit dem Internet kommunizieren müssen. Ob solche Geräte sicher sind und regelmäßige Updates anbieten, soll Plänen der Bundesregierung zufolge in Zukunft ein IT-Sicherheitszertifikat anzeigen. Bis dahin sollten Sie sich vor dem Kauf beim Händler informieren, welche Möglichkeiten es gibt, das Produkt abzusichern. Auf Computern, die auch Kinder nutzen, sollten Sie einen Admin-Account einrichten, auf den nur Sie Zugriff haben. Kinder sollten lediglich einen eingeschränkten Account nutzen, der keine Einstellungen ändern kann und auf dem gegebenenfalls auch eine Kindersicherung aktiviert ist. Auf Mobilgeräten helfen dabei spezielle Apps.

Was taugen Jugendschutz-Apps auf Handys und Familien-Accounts auf großen Plattfomen?

Google, Microsoft, Amazon, Apple, Netflix: Alle großen Plattformen bieten für ihre Produkte mittlerweile Einstellungen oder Extra-Programme für Eltern an, die ihre Kinder im Netz schützen wollen. Mit einem extra eingerichteten Netflix-Account zum Beispiel können die Kinder nur auf Filme und Serien zugreifen, die für bestimmte Altersklassen freigegeben sind. Eltern können auch Serien oder Filme einzeln freigeben oder blockieren, wenn sie mit den Altersfreigaben der FSK nicht zufrieden sind. Auf der Videoplattform von Amazon muss bei eingeschalteter Kindersicherung eine PIN eingegeben werden, um einen nicht jugendfreien Inhalt ansehen zu können.

Apps wie Microsoft Family Safety, Apple Parental Controls oder Google Family Link bieten die Möglichkeit, Internet- oder Gaming-Nutzungszeit für die Geräte der Kinder altersgemäß zu beschränken. Bei den großen Anbietern von Betriebssystemen für PCs, Smartphones und Tablets gibt es auch einen General-Filter für Browser (zum Beispiel für iOS unter der Funktion "Bildschirmzeit" oder für Android unter "eingeschränktes Profil"). Diese Filter sind allerdings nur bedingt zu empfehlen, wie ein Test des Magdeburger IT-Sicherheitsinstituts AV-Test Ende 2018 gezeigt hat. Demnach blockieren die Systemtools von Microsoft, Apple und Google lediglich pornografische Inhalte weitgehend zuverlässig. Allerdings gibt es viele weitere Webseiten oder Apps, die für Kinder und Jugendliche ungeeignet sein können. Dazu gehören Gewaltdarstellungen, Forenseiten, offene Chats sowie Shopping- und Dating-Seiten.

Der AV-Test-Bericht zeigt: die Jugendschutz-Filter der großen Anbieter haben riesige Lücken. Nur Amazon bietet demnach umfangreichen Schutz, allerdings auch nur, weil die Kindersicherung von Kindle-Geräten standardmäßig einen großen Teil der Internetseiten blockiert.

Besser schneiden spezielle Kinderschutz-Apps ab, wie sie einige Anbieter von IT-Sicherheitslösungen vertreiben. Sie schützen auch davor, dass Ihr Kind bei der Registrierung in Foren oder sozialen Medien seine Adresse, Telefonnummer oder anderen private Details preisgibt. Außerdem bieten diese Apps eine Melde-Funktion, die Eltern über versuchte Regelverstöße der Kinder auf dem Laufenden hält. Ob das eine gute Idee ist, müssen Eltern aber selbst entscheiden.