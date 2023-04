Vielleicht hilft Humor: Schild eines Garagenbesitzers in schwäbischer Mundart.

Von Violetta Simon

Der halbe Gehsteig ist zugeparkt, auch in zweiter Reihe steht mal wieder jemand, der nur kurz was besorgen muss, der Radweg wird gleich mit blockiert. Für Menschen mit Fahrrad, Kinderwagen oder Rollatoren wird das Durchkommen in der Großstadt immer schwieriger. Falschparker müssen zwar bis zu 100 Euro bezahlen, für viele ist das aber offenbar nicht genug. Dass das erhöhte Bußgeld zur Abschreckung nicht ausreicht, geben auch Behörden zu. Zumal man mit etwas Glück gar nicht erst erwischt wird: Bei Polizei und Ordnungsämtern herrscht Personalmangel.