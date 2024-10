Von Benedikt Warmbrunn, Braunschweig

Um 10.02 Uhr an diesem Dienstag kommt Christian B. in den Saal, er bleibt direkt stehen, weißes Hemd, Leinensakko, im Gesicht keine Regung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Gericht ein Urteil über ihn sprechen wird. So oft ist er schon verurteilt worden, für Dieseldiebstahl, für Rauschgifthandel, immer wieder auch für Sexualstraftaten, zuletzt 2019 für die Vergewaltigung einer 72 Jahre alten US-Amerikanerin. Gleich nach B. betreten die Richter den Saal, sie sprechen das Urteil, um 10.03 Uhr setzen sich alle. Christian B. verzieht immer noch keinen Gesichtsmuskel. Ein weiteres Urteil in seiner jahrzehntelangen Karriere als Krimineller. Und doch ist etwas anders.