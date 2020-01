Nach dem wegen Doppelmordes verurteilten Deutschen Jens Söring ist nun auch seine einstige Freundin, Elizabeth Haysom, aus den USA abgeschoben worden - in ihre Heimat Kanada. Die 55-Jährige sei den dortigen Behörden übergeben worden, teilte die zuständige US-Behörde ICE bereits am Donnerstag (Ortszeit) mit. Söring war im Dezember nach Deutschland abgeschoben worden. Das zuständige Gremium in Virginia hatte im November entschieden, die beiden auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Söring, der bis heute seine Unschuld beteuert, war 1985 wegen Mordes an den Eltern von Haysom verurteilt worden, Haysom selbst wegen Beihilfe.