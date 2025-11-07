Der achtjährige Fabian wurde im Oktober tot bei Güstrow gefunden. Nun wurde eine Frau aus dem nahen Umfeld des Jungen wegen dringenden Mordverdachts festgenommen. Ein zufälliges Foto vom Fundort ist einer der wichtigsten Hinweise.

Es ist ein unscheinbares Foto, leicht verschwommen. Es zeigt Felder, eine Senke und Gestrüpp. In der Mitte, kaum zu erkennen, Rauchschwaden und Flammen. Das Bild stammt von einer möglichen Zeugin. Laut Polizei soll die Frau es am 10. Oktober während eines Spazierganges aufgenommen haben. Es zeigt einen der Tatorte eines der aufsehenerregendsten Verbrechen der jüngsten Zeit.