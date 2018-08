22. August 2018, 16:52 Uhr Fall Argento und Bennett Warum viele in Hollywood jetzt unruhig werden

Während Asia Argento die Vorwürfe gegen sie abstreitet, hat sich Schauspieler Jimmy Bennett noch nicht geäußert.

Die große Aufregung im Zuge der "Me Too"-Debatte war in Hollywood eigentlich erloschen.

Nun scheint die Angst umzugehen, dass in anderen, bisher unbekannten Fällen von Missbrauch Dokumente ans Licht kommen könnten.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Es mag Zufall sein, dass Jimmy Bennett am Dienstag genau diesen schwarzen Kapuzenpulli mit genau diesen beiden Worten darauf angezogen hat - höchstwahrscheinlich aber ist es kein Zufall. Ein Fotograf der britischen Zeitung Daily Mail hatte den aktuell eher mäßig erfolgreichen Schauspieler und Musiker auf dem Balkon seiner Wohnung in Los Angeles entdeckt. Auf dem Foto sieht Bennett aus, wie mäßig erfolgreiche Schauspieler und Musiker sehr häufig aussehen: gefärbte Haare, löchrige Jeans, Kippe im Mund. Und er trug eben jenen Pullover mit einer Botschaft darauf: "Fuck Off"; frei übersetzt und etwas weniger vulgär: Haut ab!

Bennett will nichts sagen, doch er wird etwas sagen müssen zu diesem Fall, wegen dem er nun weltberühmt ist. Sein Anwalt Gordon Sattro verschickte bereits am Montag ein Statement, dass sich sein Mandant äußern werde, bat jedoch um Geduld: "Es wird 24 Stunden oder noch länger dauern." Es geht zunächst einmal darum, was im Mai 2013 in einem Hotelzimmer des Ritz-Carlton im kalifornischen Marina Del Rey passiert ist: Die damals 37 Jahre alte Regisseurin und Schauspielerin Asia Argento hatte sich dort mit dem damals 17 Jahre alten Bennett getroffen. So viel wird bislang von niemandem geleugnet.

In einem der New York Times per verschlüsselter E-Mail zugespielten Dokument heißt es, dass es dort zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Auf Argento lastet der Verdacht, dem damals 17-Jährigen Alkohol gegeben (überall in den USA ist der Konsum von Alkohol erst mit 21 erlaubt) und ihn zu Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Außerdem existieren von der Zusammenkunft Fotos, die der Zeitung ebenfalls vorliegen sollen. Weiter geht aus den Unterlagen hervor, dass Argento sich in diesem Frühjahr mit Bennett auf eine Zahlung von 380 000 Dollar geeinigt habe, um eine Klage wegen sexueller Nötigung zu vermeiden. Und um an die verfänglichen Fotos zu gelangen.

Für Argento steht nicht nur ihr Ruf auf dem Spiel, es drohen auch rechtliche Konsequenzen. In Kalifornien ist auch einvernehmlicher Sex mit Minderjährigen strafbar, es drohen bis zu drei Jahre Gefängnis, die Polizei von Los Angeles hat mittlerweile Ermittlungen eingeleitet. Im Fall von sexueller Nötigung kann das Strafmaß auch noch höher ausfallen.

Dass vor Bennetts Appartement nun Paparazzi auf ihn warten, liegt daran, dass die Bedeutung der von ihm vorgebrachten Anschuldigungen weit über diesen Einzelfall hinausgeht. Es geht um mehr, um sehr viel mehr. Argento gehört zu jenen Frauen, die behaupten, vom Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein vergewaltigt worden zu sein. Sie ist eine der prägenden Figuren der "Me Too"-Bewegung.

Weinstein muss sich derzeit in mehreren Fällen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Sein Anwalt, Benjamin Brafman, ließ sich die Gelegenheit zum verbalen Konter nicht entgehen: "Diese Entwicklung zeigt das Ausmaß der Heuchelei von Asia Argento, eine der lautesten Antreiberinnen beim Versuch, Weinstein zu zerstören", so Brafman. Und weiter: "Sie hat sich gegen Weinstein positioniert, obwohl die vier Jahre dauernde sexuelle Beziehung mit ihm eine einvernehmliche war - und obwohl sie gerade eine geheime Vereinbarung wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen vorbereitet hat."

Der vermeintliche Täter lässt sich durch seinen Anwalt zum Verleumdungs-Opfer stilisieren. Möglich, weil sein vermeintliches Opfer auch eine vermeintliche Täterin ist. All das sorgt für gewaltigen Wirbel in Hollywood. Eigentlich war dort die Aufregung knapp ein Jahr nach dem Beginn der Debatte um Sexismus, die untergeordnete Rolle von Frauen in der Filmindustrie und das schamlose Ausnutzen von Macht über andere ziemlich abgeflaut.

Ein Motiv könnte sein, andere zu diskreditieren

Wer sich mit einem Anwalt aus der Unterhaltungsbranche unterhält, dessen Aufgabe es gewesen ist, die Skandale der Stars unter den Schweigegeld-Teppich zu kehren, der erfährt, warum der Fall von Argento und Bennett nun viele in Los Angeles unruhig werden lässt. Es könnte sein, dass da noch viel mehr verschlüsselte Emails von unbekannten Quellen verschickt werden, so der Insider. In manchen Fällen von sexuellen Übergriffen gäbe es Opfer, die keinerlei Interesse daran haben, dass ihr Fall öffentlich wird; die kein Interesse daran haben, zu einem weiteren Gesicht von "Me Too" zu werden. Auch, weil manches Opfer das eine oder andere pikante Detail aus der Vergangenheit ebendort belassen möchten.

Es gäbe zahlreiche Fälle, so der frühere Prominenten-Anwalt, in denen sich zwei Parteien in Fällen von sexuellen Übergriffen stillschweigend geeinigt hätten, im beiderseitigen Interesse daran, nicht in den öffentlichen Fokus zu rutschen. Kommt doch etwas ans Licht, dann durch Dritte. Jemanden, der an Dokumente gelangt und sie Journalisten zuspielt. Dritte gäbe es sehr viele in Hollywood, sagt der Anwalt. Ein Motiv etwas zu leaken, könnte immer auch sein, andere zu diskreditieren.

Was im Mai 2013 in Marina Del Rey passiert ist, das wissen nur Asia Argento und Jimmy Bennett. Argento hat ihre Version bereits veröffentlicht, Bennett lässt sich noch Zeit mit einem Statement. Sie sagt, es habe kein sexueller Kontakt stattgefunden. "Nach meinen Enthüllungen im Weinstein-Fall hat Bennett - der finanzielle Probleme hatte und seine eigene Familie auf Millionen von Dollar verklagt hatte - von mir exorbitant viel Geld verlangt." Bennetts Anwalt hat durchblicken lassen, dass sein Mandant dieser Version widersprechen wolle.

Argento behauptet nun, ihr inzwischen verstorbener Lebenspartner Anthony Bourdain, habe damals auf eine außergerichtliche Einigung gedrängt. Das sei nachvollziehbar, so der einstige Promi-Anwalt. Es passiere gar nicht mal so selten, dass Showgeschäft-Größen außergerichtliche Einigungen anstrebten, weil sie fürchteten, dass ihr Image besudelt werden könnte - ob schuldig oder nicht. Bei einer Schlammschlacht bliebe immer auch Dreck am Unschuldigen hängen - und wer könne schon von sich behaupten und vor allem beweisen, dass er sich tatsächlich nichts hat zu Schulden kommen lassen? Genau deshalb haben nun viele Leute in Hollywood Angst vor weiteren Enthüllungen: Sie wissen, was sie getan haben. Und selbst wenn sie nichts oder nicht viel getan haben, fürchten sie sich vor dem Dreck, der bei jedem Skandal herumfliegt.