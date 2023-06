Faktencheck: Plakat zur Anwerbung Arbeitsloser für die Armee der Ukraine ist gefälscht

© dpa

Im Internet kursiert ein Bild von einem Plakat, wonach die Ukraine in den USA unter Arbeitslosen für den Kriegseinsatz in ihrer Fremdenlegion wirbt. Stimmt das? Es gibt keine Belege, dass der Aufruf echt ist. Die ukrainische Botschaft in den USA und andere offizielle Stellen dementieren die Urheberschaft. Kurz nach Kriegsbeginn wurde im Februar 2022 die Internationale Legion der Territorialverteidigung der Ukraine gegründet. Diesem militärischen Verband können sich unter gewissen Voraussetzungen auch Ausländer anschließen. Freiwillige aus den USA müssen zur Aufnahme in die Legion die ukrainische Botschaft in Washington, D.C. kontaktieren. Aber die kennt das angebliche Plakat nicht. Auf Anfrage dementieren auch das ukrainische Außenministerium sowie die Fremdenlegion die Urheberschaft. Auch der Inhalt des Plakats wirkt unseriös. Es macht den Anschein, als ob sich jeder Freiwillige für die ukrainische Fremdenlegion bewerben könne. Doch das ist falsch. Interessierte müssen Kampferfahrung nachweisen können und dürfen keine Vorstrafen haben. Außerdem werden sie vom jeweiligen Konsulat in einem Gespräch überprüft.