Von Marcel Laskus, Berlin

Daniel Gutierrez weiß noch nicht, wohin ihn seine Suche führt, aber er hat es eilig, das steht fest. Er überholt einen Rentner, er überholt eine Frau mit bunten Haaren, die Locken auf seinem Kopf flattern im Wind. Sein E-Bike hat er auf 30 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Und damit auch der Letzte mitbekommt, dass er auf der Schönhauser Allee in Berlin zu den Schnellsten gehört, brüllt er jetzt: "Let's go!" Was er sucht, kostet 2000 Euro und lässt sich so schwer finden wie weiße In-Ear-Kopfhörer im Pulverschnee. Gutierrez, 30, ist auf der Jagd nach gestohlenen Fahrrädern. Seit sechs Jahren ist der Niederländer im Auftrag des E-Bike-Herstellers Van Moof unterwegs und wird dabei am Ende selbst zum Mann, der Fahrradschlösser knackt.