Dass Radfahren in der Stadt stressig und häufig auch gefährlich ist, ist bekannt. Doch auch außerhalb von Ortschaften ist es für Fahrradfahrer oft nicht sicher. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Fahrradunfälle auf Landstraßen um knapp 30 Prozent gestiegen. Das hat nun die Unfallforschung der Versicherer (UDV) bekannt gegeben. In einer Studie hat diese Einrichtung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft knapp 10 000 schwere Unfälle betrachtet und 400 davon im Detail untersucht.